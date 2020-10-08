Степанов – о коронавирусе в Украине: медсистема может не выдержать

Медицинская система Украины может не выдержать нагрузки больными коронавирусом, если украинцы не начнут сознательно соблюдать правила карантина в условиях пандемии.

Об этом, комментируя новый рекорд по ежедневному приросту случаев COVID-19 в стране – 5397 за минувшие сутки, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов

«У медицинской системы есть определенный предел. У нас ограниченное количество реаниматологов, инфекционистов – врачей, у которых еще вчера была другая специализация, а сегодня они лечат больных COVID-19. Ими в наших больницах сейчас занято более 20 000 коек. Ежедневно это количество увеличивается, а сегодня у нас – очередной «антирекорд», – отметил глава Минздрава.

По его словам, как он и прогнозировал, Украина таки пересекла отметку в более 5000 инфицированных коронавирусом в день.

Степанов выразил обеспокоенность из-за того, что украинцы продолжают пренебрегать соблюдением правил карантина. А также с критикой обратился к руководству органов местного самоуправления в регионах, которое, по его убеждению, сознательно не контролирует этот процесс, зато, пытаясь «набрать очки за счет пиара на COVID-19», критикует несостоятельность медицинской системы страны обуздать распространение инфекции.

Министр добавил, что Украина пока не рассматривает возможность пойти по пути некоторых европейских государств и, из-за роста заболеваемости коронавирусом, ввести полный локдаун. Он пояснил, что к этому прибегают, чтобы разорвать цепочку передачи болезни.

«Другого пути нет, ведь все заботятся о своей медицинской системе… То, что происходит в последний месяц в украинских больницах, – это, мягко говоря, напряженная ситуация. Еще раз подчеркиваю: во всем есть определенный предел, и медицинская система не выдержит, если мы все не станем соблюдать правила», – подытожил Степанов.