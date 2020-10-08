Лесные пожары на Луганщине ликвидировали

По состоянию на 9 часов утра 8 октября спасатели ликвидировали все лесные пожары в Луганской области. С момента возгорания 30 сентября огонь прошел около 20 тысяч гектаров земли и задел 32 населенных пункта.
О ликвидации масштабных лесных пожаров в Луганской области 8 октября сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
Коротко о лесных пожарах на Луганщине:
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Самая сложная ситуация из-за пожара возникла вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского и Северодонецкого районов.
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Огонь затронул сразу 32 населенных пункта. Во время тушения огня пришлось эвакуировать 150 человек.
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По предварительным данным, за более недели пожаров огонь прошел около 20 тысяч гектаров земли.
Основные очаги пожаров:
- пожар лесной подстилки вблизи села Байдовка Старобельского района на площади 50 гектаров – ликвидировали 1 октября;
- пожар лесной подстилки вблизи села Чмыровка Старобельского района на площади 50 гектаров – ликвидировали 3 октября;
- пожар камыша и сухой растительности вблизи Песчаного, Нижнетеплого и Артема Станично-Луганского района на площади 20 гектаров – ликвидировали 3 октября;
- лесной пожар вблизи Лобачева и Геёвки Станично-Луганского района на площади 1 тысяча 400 гектаров – ликвидировали 3 октября;
- пожар камыша и сухой растительности вблизи села Болотенное Станично-Луганского района на площади 6 гектаров – ликвидировали 4 октября;
- лесной пожар вблизи Трехизбенки, Муратового и Капитанового Новоайдарского района на площади 2,6 тысячи гектаров – ликвидировали 5 октября;
- лесной пожар вблизи Бобрового, Воронового и Боровского на площади 6 тысяч гектаров – ликвидировали 5 октября;
- лесной пожар вблизи села Вильхового Станично-Луганского района на площади 2 тысячи гектаров – ликвидировали 5 октября;
- пожар лесной подстилки и сухой травы вблизи села Артема Станично-Луганский района на площади около 24 гектаров – ликвидировали 6 октября;
- очаг пожара вблизи села Смоляниново Новоайдарского района на площади почти 4,5 тысячи гектаров – ликвидировали 8 октября.