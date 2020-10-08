Лесные пожары на Луганщине ликвидировали

По состоянию на 9 часов утра 8 октября спасатели ликвидировали все лесные пожары в Луганской области. С момента возгорания 30 сентября огонь прошел около 20 тысяч гектаров земли и задел 32 населенных пункта.

О ликвидации масштабных лесных пожаров в Луганской области 8 октября сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Коротко о лесных пожарах на Луганщине:

Самая сложная ситуация из-за пожара возникла вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского и Северодонецкого районов.

Огонь затронул сразу 32 населенных пункта. Во время тушения огня пришлось эвакуировать 150 человек.

По предварительным данным, за более недели пожаров огонь прошел около 20 тысяч гектаров земли.

Основные очаги пожаров:

пожар лесной подстилки вблизи села Байдовка Старобельского района на площади 50 гектаров – ликвидировали 1 октября;

пожар лесной подстилки вблизи села Чмыровка Старобельского района на площади 50 гектаров – ликвидировали 3 октября;

пожар камыша и сухой растительности вблизи Песчаного, Нижнетеплого и Артема Станично-Луганского района на площади 20 гектаров – ликвидировали 3 октября;

лесной пожар вблизи Лобачева и Геёвки Станично-Луганского района на площади 1 тысяча 400 гектаров – ликвидировали 3 октября;