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Макаренко призвал сделать из России монархию Путина и восстановить «имперские границы»

08.10.2020

Член «Единой России» Эрнест Макаренко призвал создать династию имени главы РФ Владимира Путина.

На своей странице в Twitter Макаренко призвал всех объединиться и подписать петицию к Путину об учреждении в России монархического строя.

«Монархия под управлением Путина – это наша историческая возможность и мы не можем ее упустить. Если Путин станет нашим царем, то мы окончательно обретем полноценную стабильность и сможем долгосрочно выстраивать имперские планы. Как было бы прекрасно снова увидеть Россию в имперских границах!» – заявил «единорос».

По его словам, Путин «позволил России выйти на качественно новый уровень» и стать «ядерной сверхдержавой, которую бояться во всем мире».



 

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