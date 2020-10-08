Жизнь животных на фотографиях (фото)

Жизнь животных из разных уголков мира на фотографиях, сделанных в зоопарках и заповедниках.

1.

Виктор, 9-летний орлан-белохвост, с камерой 360, летит над ледниками и горами в Шамони, Франция. (Фото Eagle Wings Foundation):

2.

Лечат ягуарчика, пострадавшего от лесных пожаров, штат Гояс, Бразилия, 19 сентября 2020. Сомнений в восстановлении нет — кошки очень сильные и живучие существа. В общей сложности в этом регионе насчитали 12 102 пожара.

Ягуары имеют статус «находящиеся под угрозой исчезновения» в классификации Международного союза охраны природы. (Фото Ueslei Marcelino):

3.

«Полицейские» для обезьян.

Нет ничего странного в том, что, как и у людей, у обезьян периодически возникают конфликты. Однако удивительно, что для таких случаев у обезьян есть своя полиция.

Как только между шимпанзе происходит разногласие, в дело тут же вмешивается особь, играющая роль полицейского в группе.

«Полицейскими» обычно становятся самцы и самки высокого ранга. Обезьяны-«полицейские» пользуются большим уважением среди членов группы и обладают многими привилегиями. Например, другие обезьяны чаще играют с ними, ищут у них в шерстке паразитов и делятся с ними пищей, причем делают это даже альфа-самцы.

Каким образом достигается порядок в группе, зависит от того, кто берется за дело. Так, дамы-«полицейские» бегают между спорщиками, тем самым мешая им перейти к схватке. Самцы же действуют более решительно: угрожают обеим сторонам, призывая сородичей к порядку.

4.

Сова, которую нашли два месяца назад с травмой крыла, сейчас восстанавливается после операции в Каракасе, Венесуэла, 21 сентября 2020. (Фото Ariana Cubillos):

5.

Фламинго на озере Эрджек, расположенном в провинции Ван в Турции. При опасности они взлетают, и хищнику трудно выбрать из них определённую жертву, тем более что маховые перья на крыльях всегда чёрные, и при полёте они мешают сфокусироваться на жертве. (Фото Ali Ihsan Ozturk):

6.

Интересные соседи: гиацинтовые ара и корова. (Фото Luciano Candisani):

7.

Мастер бесшумного полета — совы. (Фото Slávek Růta):

8.

Капибара – самый большой грызун на Земле.

На языке индейцев гуарани её имя означает «господин травы». Это самый крупный в мире грызун весом 70 кг и длиной 1 метр. Первые натуралисты, посещавшие заболоченные тропические леса Амазонии и Оринокской низменности, окрестили её «водяной свиньей». Однако эпитет «водяная» всё-таки не совсем точен, ведь в пределах своего обширного ареала (почти все низменности Южной Америки) капибара обитает в очень разных местностях, в том числе и на лугах, где она щиплет траву подобно коровам и лошадям.

Интересно, что в доисторическое время жили капибары величиной с небольшого носорога (до 2 м длиной и весом до 400 кг) — крупнее и любой дикой свиньи, и самого крупного гризли.

9.

На дворе осень… (Фото Jewel Samad):

10.

Пастухи уводят стада с летних пастбищ в Превенчере, на юге Франции. (Фото Pascal Guyot):

11.

Жираф в лондонском зоопарке. Является самым высоким наземным животным планеты. (Фото Kirsty O’Connor):

12.

Самец черного дрозда принимает ванну в фонтане в Крайстчерче, Новая Зеландия. (Фото Mark Baker):

13.

Колибри способны понижать температуру своего тела до 3.3 °C. Это самая низкая температура, когда-либо зафиксированная у птиц.

В перуанских Андах на высоте в тысячи метров над уровнем моря обитает черная металлура — птица из семейства колибри. Эти крохотные существа переносят холод с помощью кажущегося нелогичным трюка: они понижают температуру своего тела — иногда на 33 градуса на несколько часов.

Поскольку скорость метаболизма колибри примерно в 77 раз выше, чем у среднего человека, им нужно почти постоянно есть. Но когда становится слишком холодно или темно для кормления, поддержание нормальной температуры тела энергетически истощает. Поэтому колибри понижают температуру тела, что замедляет их метаболизм на 95% и защищает их от голода. В этом состоянии оцепенения птица неподвижна и не реагирует на внешние раздражители.

14.

Насколько огромным был мегалодон?

Акула, вымершая около 2,6 млн лет назад. Мегалодон считается одним из крупнейших морских хищников за всю историю планеты, однако споры о его размерах ведутся уже сотню лет. Причина в том, что мегалодон был древней акулой из класса хрящевых рыб, останки которых очень плохо каменеют и практически не сохраняются. По сути, все, что могут показать исследователи — это огромные зубы зловещего хищника.

Первая попытка реконструкции челюсти мегалодона была предпринята профессором Бэшфордом Дином в 1909 году. Размеры получившейся конструкции поразили ученого, и он объявил миру, что хищник был сопоставим с парой трамвайных вагонов, достигая 30 метров в длину.

Исследователи, начиная с 70-х годов прошлого века по начало ХХI века, использовали разные методологии, но, озвучивали довольно похожие цифры. Мегалодон, по их расчетам, достигал длины от 13 до 18 метров. Однако последнее крупное исследование на эту тему, опубликованное в 2015 году, несколько уменьшило древнюю акулу — до 10 метров в среднем, и 15 метров, максимум.

И вот новое исследование: исследователи пришли к выводу, что мегалодон, достигавший 16 метров, имел голову длиной около 4.65 м, спинной плавник высотой 1.62 м и хвост длиной 3.85 м.

15.

Умелый рыбак — серая цапля в Женеве, Швейцария. (Фото Martial Trezzini):

16.

До конца столетия с лица Земли могут исчезнуть 558 видов млекопитающих.

Исследователи из Университета в Гётеборге, Зоологического общества Лондона и швейцарского Университета Фрибура оценили масштаб вымирания млекопитающих от плейстоценовой эпохи до наших дней и дали прогноз относительно будущих вымираний.

Современное разнообразие млекопитающих насчитывает около 5700 видов. Исследователи указывают, что, как минимум 351 вид вымер с начала позднего плейстоцена около 126 тысяч лет назад. О 80 вымираниях известно из исторических отчетов с 1500 года нашей эры, тогда как остальные известны только по ископаемым или зооархеологическим данным.

В одном из предыдущих исследований, касающемся североамериканских млекопитающих в течение всего кайнозойского периода (после 66 млн лет назад), средняя скорость исчезновения видов оценена в 0,249 вымираний за 1 миллион лет.

По оценкам исследователей, до конца века исчезнут еще 558 видов млекопитающих, однако человечество еще может спасти большую часть видов с помощью целенаправленных и эффективных стратегий сохранения.

17.

Гриф-индейка и его птенцы. (Фото Simon Czapp):

18.

Китайская исполинская саламандра — крупнейшее земноводное в мире.

Даже в сравнении с многими млекопитающими это создание — вовсе немаленькое. Звание самого крупного земноводного на Земле по праву принадлежит китайской исполинской саламандре (Andrias davidianus), которая может достигать 180 см в длину. Она очень плохо видит, однако прекрасно чувствует малейшие колебания воды. Именно это и помогает ей добывать свою излюбленную пищу — лягушек и рыб.

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