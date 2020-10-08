В Николаеве сожгли машину кандидата-“слуги”

В Николаеве следователи расследуют обстоятельства поджога автомобиля местного активиста.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В четверг ночью, 8 октября, около 03:30 поступило сообщение о пожаре автомобиля Ford Fusion, припаркованного на автостоянке на улице Мореходной. Выяснилось, что автомобиль принадлежит Денису Жело, который баллотируется в Николаевский горсовет по списку партии «Слуга народа» по округу №6. Сам Жело связывает произошедшее с его участием в выборах в местные советы.

Осмотрев место происшествия, следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции обнаружила фрагменты горения автомобиля и остатки горючей смеси, которые с целью установления причин пожара будут направлены на экспертизу.

Сейчас полицейские проводят расследование, в ходе которого будут устанавливать все обстоятельства происшествия и причастных к поджогу лиц.

Преступности НЕТ