Держзрада та підготовка теракту: справу генерала Шайтанова передали до суду

Справу генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова направили до суду. Його звинувачують у державній зраді і підготовці терористичного акту.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що Шайтанов, який раніше був одним з керівників Центру спеціальних операцій “А”, передавав секретну інформацію російським спецслужбам. Він також за їх завданням вербував колишніх військовослужбовців СБУ для здійснення теракту.

Зокрема, планувалося вбивство добровольця Адама Осмаєва, який очолював батальйон імені Джохара Дудаєва і брав участь в АТО на Донбасі.

“У разі доведення провини йому загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років”, – йдеться в повідомленні.