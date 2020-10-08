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Ректор-мільйонер. Керівник Секретаріату Конституційного суду подарував невідомій особі 400 тисяч готівки

08.10.2020

Колишній ректор Донецького юридичного інституту МВС України, а нині керівник Секретаріату Конституційного суду України Віктор Бесчастний подарував невідомій особі майже пів мільйона гривень.

Про це стало відомо із суттєвих змін у декларації чиновника.

1 жовтня цього року Бесчастний задекларував видаток відповідно до договору дарування – подарунок у грошовій формі – 400 тисяч гривень. 

У виправленій декларації кандидата на посаду Керівника Секретаріату Конституційного суду України, поданій 27 січня поточного року, зазначено чималі статки Бесчастного – нерухомість, коштовні аксесуари, елітне авто та серйозні грошові активи.

Бесчасний володіє земельною ділянкою на 600 кв.м. у Старобешевому Донецької області, квартирою на 72,6 кв.м та гаражем в окупованому Донецьку. Його дружина володіє гігантською квартирою у Донецьку – на 385,9 кв.м. і адміністративним комплексом з гаражами на 483 кв.м. у Сєдово Новоазовського району Донецької області. Бесчастний також має право користуватися кімнатою у гуртожитку у Кривому Розі, яка належить Донецькому юридичному інституту МВС України.

Керівник секретаріату суду є власником двох елітних наручних годинників – Rolex Datejust та Hublot Big Bang, вартість яких у декларації не вказано.

Також у декларації значиться елітне авто у власності дружини Бесчастного – Land Rover Range Rover Sport 2013 року випуску. У документі зазначено, що автомобіль перебуває в угоні. В документі вартість авто – 149 тисяч гривень, хоча насправді воно коштує від 800 тисяч до півтора мільйона гривень залежно від стану.

За 2019 рік Бесчастний отримав 151 053 грн. пенсії, 685 032 грн. зарплати у Донецькому юридичному інституті МВС України, 66 276 грн., 26 928 грн. та 4 446 грн. процентів від вкладів в банках, 22 912 грн. від кредитної лінії до зарплатної банківської карти та 603 грн. додаткового блага від “Дніпровської академії неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради. Його дружина Ліна отримала 3 259 грн. процентів від вкладу в банку, 268 899 грн. від зайняття підприємницькою діяльністю та 463 769 грн від кредитної лінії до зарплатної банківської карти. Подружжя мають 20 банківських рахунків.

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Грошові активи подружжя також чималі. Бесчастний тримає на банківських рахунках 616 736 грн., 441 653 грн., 2 145 доларів США та 1 581 євро. Готівкою – 128 000 грн., 5 900 доларів США та 2 800 євро. Його дружина Ліна тримає на банківському рахунку 5 433 доларів США, а готівкою – 37 000 грн. та 11 000 доларів США.

З часу подання декларації секретар суду двічі вносив суттєві зміни до документа, щоразу декларуючи зарплату.

Тож звідки у подружжя такі чималі статки?

Бесчастного на посаді ректора неодноразово звинувачували у корупції. Ба більше, начебто Бесчастний активно використовував літературних “негрів” при написанні своїх чисельних наукових робіт. Щоправда, автори працювали на ректора не за гроші, а за науковий ступінь або інші “послуги”.

За інформацією ЗМІ, з часу переїзду Бесчастного з Донбасу нічого не змінилося – професор брав хабарі в Донецьку, тепер продовжив свою справу в Україні. Більш того, ректорство молодому пенсіонеру Бесчастному вже не цікаво – грошей він за роки реалізації корупційних схем накопичив не один мільйон доларів. Тепер його мета – рухатися в політику. Юрист начебто має намір в перспективі отримати почесне місце в структурі одного з українських міністерств, але, наразі, “осів” у Конституційному суді.

За даними журналістів, Донецький юридичний інститут (ДЮІ) прихистив у себе всіх самих продажних “ментів” України. Наприклад – даішник Панченко, якому підлеглі мішками носили хабарі за право помахати смугастою паличкою своїм родичам і знайомим. Тепер даішник вчить молодих хлопців красти – він проректора ДЮІ.

Або ось інший фахівець, колишній глава міського слідчого відділу А. Гоптарьов, який мало не став доктором наук за $ 15 тисяч доларів. Кажуть що Гоптарьов просто не доплатив за науковий ступінь. А екс-начальник міськвідділу поліції Кривого Рогу Сергій Лукашов ступінь отримає, він не пошкодував $ 20 тисяч доларів на дисертацію і її захист. А допомагав йому в “написанні” роботи декан факультету Станіслав Лопатин, вигнаний самим же Лукашовим з посади начальника відділення поліції станції “Кривий Ріг – головний”. Хоча і самого нинішнього декана вигнали за корупційні злочини “на пенсію”.

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Також Бесчастний передав академію в надійні руки Сергія Витвицького, вигнаного раніше за хабарі з Дніпропетровського університету внутрішніх справ. Екс-начальник заочного факультету Сергій Вітвицький – новий ректор юридичного інституту, особисто написав халтурну дисертацію Олександру Гоптарьову, яку тому не вдалося захистити – настільки поганою виявилася ця робота. Але $ 10 тисяч доларів Витвицький собі зі здобувача взяв, а $ 5 тисяч доларів було передано ректору Бесчастному за “дах”. І віддавати менту-невдасі ці гроші корупціонери від науки не збираються.

Новий ректор ДЮІ Витвицький не тільки сам наживається на ВНЗ, але і свою сім’ю до державної годівниці прилаштував. Його батько володіє меблевою фірмою, яка і забезпечує аудиторії і кабінети юридичного інституту офісними меблями за в рази завищеною вартістю.

У самому Донецькому юрінституті, який давно в Кривому Розі вважається розсадником корупції, торгують дисертаціями за цінами від 15 до 30 тис. у.о. Правда, в особливих випадках роботи можуть коштувати і більше $ 50 тисяч, але це для дисертацій “на винос”. Все міське керівництво вже “захистилося” в юридичному інституті, включаючи заступника мера міста.

Підполковник Гоптарьов “за жадібність” потрапив в погану ситуацію: куплену ним наукову роботу виклали на міському сайті з припискою. Що здобувач на ступінь може “ознайомитися” з написаною ним працею. Але тільки скандал цей напевно замнуть, оскільки у екс-ректора Бесчастного є високі покровителі у Києві. Він всі роки російської окупації Донецька “витягав” з окупованих територій дітей високопоставлених чиновників і бізнесменів, допомагаючи їм за хабарі отримувати дипломи і наукові ступені в Україні.

Інтереси інституту обслуговує група досить кваліфікованих юристів, які вміють зам’яти будь-який скандал. Минулої осені міська влада спробувала вимагати від студентів ДЮІ не спалювати сміття після прибирання території, а вивозити його на звалище, після чого юристи атакували нещасного журналіста, який підготував цей матеріал, практично позбавивши права займатися своєю професією.

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Бесчастний також начебто організував серед студентів ДЮІ щось на кшталт “фабрики тролей”, які виконують брудні замовлення від МВС і СБУ для усунення конкурентів в корупційних схемах.

 

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