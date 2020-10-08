Ректор-мільйонер. Керівник Секретаріату Конституційного суду подарував невідомій особі 400 тисяч готівки

Колишній ректор Донецького юридичного інституту МВС України, а нині керівник Секретаріату Конституційного суду України Віктор Бесчастний подарував невідомій особі майже пів мільйона гривень.

Про це стало відомо із суттєвих змін у декларації чиновника.

1 жовтня цього року Бесчастний задекларував видаток відповідно до договору дарування – подарунок у грошовій формі – 400 тисяч гривень.

У виправленій декларації кандидата на посаду Керівника Секретаріату Конституційного суду України, поданій 27 січня поточного року, зазначено чималі статки Бесчастного – нерухомість, коштовні аксесуари, елітне авто та серйозні грошові активи.

Бесчасний володіє земельною ділянкою на 600 кв.м. у Старобешевому Донецької області, квартирою на 72,6 кв.м та гаражем в окупованому Донецьку. Його дружина володіє гігантською квартирою у Донецьку – на 385,9 кв.м. і адміністративним комплексом з гаражами на 483 кв.м. у Сєдово Новоазовського району Донецької області. Бесчастний також має право користуватися кімнатою у гуртожитку у Кривому Розі, яка належить Донецькому юридичному інституту МВС України.

Керівник секретаріату суду є власником двох елітних наручних годинників – Rolex Datejust та Hublot Big Bang, вартість яких у декларації не вказано.

Також у декларації значиться елітне авто у власності дружини Бесчастного – Land Rover Range Rover Sport 2013 року випуску. У документі зазначено, що автомобіль перебуває в угоні. В документі вартість авто – 149 тисяч гривень, хоча насправді воно коштує від 800 тисяч до півтора мільйона гривень залежно від стану.

За 2019 рік Бесчастний отримав 151 053 грн. пенсії, 685 032 грн. зарплати у Донецькому юридичному інституті МВС України, 66 276 грн., 26 928 грн. та 4 446 грн. процентів від вкладів в банках, 22 912 грн. від кредитної лінії до зарплатної банківської карти та 603 грн. додаткового блага від “Дніпровської академії неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради. Його дружина Ліна отримала 3 259 грн. процентів від вкладу в банку, 268 899 грн. від зайняття підприємницькою діяльністю та 463 769 грн від кредитної лінії до зарплатної банківської карти. Подружжя мають 20 банківських рахунків.

Грошові активи подружжя також чималі. Бесчастний тримає на банківських рахунках 616 736 грн., 441 653 грн., 2 145 доларів США та 1 581 євро. Готівкою – 128 000 грн., 5 900 доларів США та 2 800 євро. Його дружина Ліна тримає на банківському рахунку 5 433 доларів США, а готівкою – 37 000 грн. та 11 000 доларів США.

З часу подання декларації секретар суду двічі вносив суттєві зміни до документа, щоразу декларуючи зарплату.

Тож звідки у подружжя такі чималі статки?

Бесчастного на посаді ректора неодноразово звинувачували у корупції. Ба більше, начебто Бесчастний активно використовував літературних “негрів” при написанні своїх чисельних наукових робіт. Щоправда, автори працювали на ректора не за гроші, а за науковий ступінь або інші “послуги”.

За інформацією ЗМІ, з часу переїзду Бесчастного з Донбасу нічого не змінилося – професор брав хабарі в Донецьку, тепер продовжив свою справу в Україні. Більш того, ректорство молодому пенсіонеру Бесчастному вже не цікаво – грошей він за роки реалізації корупційних схем накопичив не один мільйон доларів. Тепер його мета – рухатися в політику. Юрист начебто має намір в перспективі отримати почесне місце в структурі одного з українських міністерств, але, наразі, “осів” у Конституційному суді.

За даними журналістів, Донецький юридичний інститут (ДЮІ) прихистив у себе всіх самих продажних “ментів” України. Наприклад – даішник Панченко, якому підлеглі мішками носили хабарі за право помахати смугастою паличкою своїм родичам і знайомим. Тепер даішник вчить молодих хлопців красти – він проректора ДЮІ.

Або ось інший фахівець, колишній глава міського слідчого відділу А. Гоптарьов, який мало не став доктором наук за $ 15 тисяч доларів. Кажуть що Гоптарьов просто не доплатив за науковий ступінь. А екс-начальник міськвідділу поліції Кривого Рогу Сергій Лукашов ступінь отримає, він не пошкодував $ 20 тисяч доларів на дисертацію і її захист. А допомагав йому в “написанні” роботи декан факультету Станіслав Лопатин, вигнаний самим же Лукашовим з посади начальника відділення поліції станції “Кривий Ріг – головний”. Хоча і самого нинішнього декана вигнали за корупційні злочини “на пенсію”.

Також Бесчастний передав академію в надійні руки Сергія Витвицького, вигнаного раніше за хабарі з Дніпропетровського університету внутрішніх справ. Екс-начальник заочного факультету Сергій Вітвицький – новий ректор юридичного інституту, особисто написав халтурну дисертацію Олександру Гоптарьову, яку тому не вдалося захистити – настільки поганою виявилася ця робота. Але $ 10 тисяч доларів Витвицький собі зі здобувача взяв, а $ 5 тисяч доларів було передано ректору Бесчастному за “дах”. І віддавати менту-невдасі ці гроші корупціонери від науки не збираються.

Новий ректор ДЮІ Витвицький не тільки сам наживається на ВНЗ, але і свою сім’ю до державної годівниці прилаштував. Його батько володіє меблевою фірмою, яка і забезпечує аудиторії і кабінети юридичного інституту офісними меблями за в рази завищеною вартістю.

У самому Донецькому юрінституті, який давно в Кривому Розі вважається розсадником корупції, торгують дисертаціями за цінами від 15 до 30 тис. у.о. Правда, в особливих випадках роботи можуть коштувати і більше $ 50 тисяч, але це для дисертацій “на винос”. Все міське керівництво вже “захистилося” в юридичному інституті, включаючи заступника мера міста.

Підполковник Гоптарьов “за жадібність” потрапив в погану ситуацію: куплену ним наукову роботу виклали на міському сайті з припискою. Що здобувач на ступінь може “ознайомитися” з написаною ним працею. Але тільки скандал цей напевно замнуть, оскільки у екс-ректора Бесчастного є високі покровителі у Києві. Він всі роки російської окупації Донецька “витягав” з окупованих територій дітей високопоставлених чиновників і бізнесменів, допомагаючи їм за хабарі отримувати дипломи і наукові ступені в Україні.

Інтереси інституту обслуговує група досить кваліфікованих юристів, які вміють зам’яти будь-який скандал. Минулої осені міська влада спробувала вимагати від студентів ДЮІ не спалювати сміття після прибирання території, а вивозити його на звалище, після чого юристи атакували нещасного журналіста, який підготував цей матеріал, практично позбавивши права займатися своєю професією.

Бесчастний також начебто організував серед студентів ДЮІ щось на кшталт “фабрики тролей”, які виконують брудні замовлення від МВС і СБУ для усунення конкурентів в корупційних схемах.