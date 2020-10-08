Ретельно замаскований подовжений Genesis G70 помітили на тестах

Преміальний суббренд південнокорейського автомобільного гіганта Hyundai Motor Genesis вивів на тести новинку – G70 Shooting Brake.

Авто, побудоване на базі одного з седанів, що входять в лінійку виробника, спіймали на камеру фотошпигунів.

Детально розглянути майбутню новинку на фото, звичайно, не вдасться, оскільки кузов Genesis G70 Shooting Brake практично повністю приховує щільне чорне маскування.

Genesis G70 Shooting Brake

Проте, якісь висновки все ж зробити можна. Наприклад, помітно, що авто побудовано на базі G70, але відрізняється від «донора» подовженою лінією даху і фактично його можна назвати універсальною варіацією седана. Також помітні розділені по горизонталі світлодіодними лініями на дві частини фари і задні ліхтарі виконані в точно такому ж стилі.

Зараз складно сказати, коли варто чекати дебюту Genesis G70 Shooting Brake, але, судячи з того, що новинка вже тестується, не виключено, що презентувати фанатам бренду її можуть в наступному році.

До речі, не так давно компанія-виробник заявляла про намір розширити число ринків своєї присутності, зокрема, йшлося про продажі Genesis в Європі. І ось якраз там вельми схожий з сімейним авто G70 Shooting Brake може стати особливо популярним, оскільки європейці мають значний інтерес до автівок даного сегменту.