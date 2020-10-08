Правоохранителей подозревают в краже арестованных контрафактных сигарет

Сотрудники ГБР в ходе инвентаризации выявили недостачу контрафактных табачных изделий, которые хранились на специальном складе после ареста. Против правоохранителей, ответственных за хранение, возбудили дело о присвоении сигарет.

«В ходе осуществления досудебного расследования уголовного производства была проведена инвентаризация контрафактных табачных изделий, которые являются арестованными и хранятся на специализированных складах. При обследовании указанных складских помещений, на одном из них обнаружено несоответствие количества и видов сигарет», — говорится в сообщении ГБР.

По факту присвоения должностными лицами правоохранительных органов совместно с другими неустановленными следствием лицами арестованного в ходе досудебного расследования имущества начато уголовное дело по статье о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование по делу поручено провести Национальному антикоррупционному бюро Украины.