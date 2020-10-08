Денісова: Понад чверть населення України перебуває за межею бідності

Результати моніторингу свідчать, що понад чверть всього населення України перебуває за межею бідності.

Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила на Соціальному форумі Ради ООН з прав людини, який щорічно проводиться в Женеві, інформує UAINFO.org з посиланням на прес-службу омбудсмана.

Вона повідомила, що прожитковий мінімум в Україні становить близько 75 доларів на одну людину на місяць. Мінімальна зарплата в країні — 176 доларів.

«Попри збільшення рівня оплати праці, в Україні спостерігається таке явище як бідність працюючих. За оцінками експертів, кожному третьому працюючому не вистачає заробітної плати на задоволення необхідних життєвих потреб, а кожен другий працездатний працює на умовах вторинної зайнятості», — зауважила омбудсман.

За її словами, в Україні на 24% зросла заборгованість з виплати зарплат, нині борг становить 200 млн доларів.

Крім того, Денісова наголосила, що незмінно високим залишається рівень бідності серед осіб пенсійного віку. Пенсію в розмірі нижче або на рівні межі монетарної бідності отримують близько 80% українських пенсіонерів.

«Через збройний конфлікт на сході України понад 1,5 мільйона українських громадян з метою збереження життя змушені були покинути рідні домівки. Особливої уваги потребує питання забезпечення їх житлом», — зазначила омбудсман.

За словами Денісової, проблема бідності посилилася в умовах пандемії COVID-19 зростанням рівня зубожіння та безробіття, відсутністю належного соціального забезпечення осіб з інвалідністю та малозабезпечених громадян, обмеженням доступу до дистанційного онлайн-навчання більшості дітей з малозабезпечених сімей.