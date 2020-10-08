В Виннице глава автодора предлагал губернатору 4,2 млн взятки

В Виннице задержали главу облавтодора Игоря Алексеева, который предложил взятку в 4,2 млн гривен губернатору области Сергею Борзову.

«Руководитель службы автомобильных дорог в Винницкой области Алексеев И.М. предложил предоставить мне, как председателю Винницкой ОГА, неправомерную выгоду в размере 4200000 грн за решение вопроса о погашении задолженности и выделение средств из государственного бюджета Украины за ранее поставленное медицинское оборудование на коммунальное медицинское учреждение области КУ База специального медицинского снабжения перед коммерческими структурами (ООО Илантанмед и ЧП Донмед) в размере 42 млн грн», — сообщил губернатор в Facebook.

По его словам, он еще 24 сентября обратился в правоохранительные органы с заявлением о предложении ему взятки от Алексеева.

А сегодня силовики задержали главу облавтодора при предоставлении последней части неправомерной выгоды в размере 200 тысяч гривен.