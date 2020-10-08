«Нет лекарств и врачей, это приговор»: на российском ТВ рассказали о страшной ситуации с коронавирусом в ОРДЛО

На территории ОРДЛО сейчас настоящая эпидемия коронавируса, реальных масштабов которой никто не знает.

Об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил бывший депутат Верховной Рады от Коммунистической партии Спиридон Килинкаров.

Комментируя ситуацию на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, он отметил:

«Эпидемия, пневмония — это приговор! Там нет лекарств и врачей, лечить некому. Надо решать, кто ответственен. Человек в белом халате — это не доктор, ему 25 лет. Что он знает? Единственный бизнес, который процветает, это оказание похоронных услуг, который увеличился в три раза. Есть ли тот, кто может оценить реальную сложившуюся ситуацию? Хотя бы посмотреть, чем можно помочь людям. Лидеры ДНР и ЛНР вообще понимают, что там происходит?».

При этом он вспомнил, что в ОРЛО на днях от двусторонней пневмонии скончался бывший «министр ЛНР» Юрий Дерский:

«Человек лежал на койке и понимал, что его никто не вылечит».

Килинкаров уточнил, что Россия просто обязана помочь ОРДЛО:

«Пусть не обижаются россияне, но перед этими людьми вы обязаны это сделать. Хотя бы какую-то группу специалистов туда отправить».