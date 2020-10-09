Белорусские Telegram-каналы осудили требование Apple заблокировать группы с личными данными силовиков

Представители белорусского Telegram-сообщества осудили требование Apple заблокировать каналы, в которых публикуются данные силовиков и пропагандистов.

Соответствующее заявление опубликовал Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

«Подобные каналы являются практически единственным инструментом белорусского народа по предотвращению безнаказанного насилия со стороны силовиков к мирным протестующим», – сказано в сообщении.

Авторы обращения подчеркнули, что сбор информации о людях, выполняющих преступные приказы власти, является «важным для последующей оценки их действий в независимых судах Беларуси».

«Блокируя доступ к этим каналам, компания Apple косвенно поддерживает насилие и пытки над белорусами, которые возобновятся с новыми силами, в случае вступления данной инициативы в силу», – отметили представители сообщества.

Они добавили, что цензура мессенджера Telegram ставит под угрозу эффективность и безопасность мирного протеста белорусов.