Повінь – зміна системи

Menu
Close

Белорусские Telegram-каналы осудили требование Apple заблокировать группы с личными данными силовиков

09.10.2020

Представители белорусского Telegram-сообщества осудили требование Apple заблокировать каналы, в которых публикуются данные силовиков и пропагандистов.

Соответствующее заявление опубликовал Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

«Подобные каналы являются практически единственным инструментом белорусского народа по предотвращению безнаказанного насилия со стороны силовиков к мирным протестующим», – сказано в сообщении.

Авторы обращения подчеркнули, что сбор информации о людях, выполняющих преступные приказы власти, является «важным для последующей оценки их действий в независимых судах Беларуси».

«Блокируя доступ к этим каналам, компания Apple косвенно поддерживает насилие и пытки над белорусами, которые возобновятся с новыми силами, в случае вступления данной инициативы в силу», – отметили представители сообщества.

Они добавили, что цензура мессенджера Telegram ставит под угрозу эффективность и безопасность мирного протеста белорусов.

Читайте також:   Декларація Гладковського: 1,9 млн грн доходу за 2019 рік і $1,4 млн дружини в банку Порошенко
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *