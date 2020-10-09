Соратника Зеленського Кучера звинуватили в піарі на похороні загиблих в катастрофі Ан-26

Голову Харківської ОДА Олексія Кучера, який балотується у мери Харкова від “Слуги народу”, звинуватили у тому, що він рекламується в соцмережах через відео про похорон загиблих під час катастрофи Ан-26. Він заперечує і звинувачує опонентів.

Про це повідомляють #Букви.

8 жовтня соцмережами поширили скріншот, на якому видно, що користувачеві було продемонстровано як рекламний відеоролик з назвою “У Харкові відбулося прощання із загиблими в авіакатастрофі АН-26” з каналу Олексія Кучера. Зліва також можна побачити кнопку “Олексій Кучер — Деталі”.

Відповідне відео було опубліковано на каналі Кучера 7 жовтня.

Згодом Кучер відреагував на критику на свою адресу, яка посипалася після поширення скріншоту. Він не заперечив, що рекламував цей ролик, проте зазначив, що в ньому немає піару.

Також Кучер звинуватив опонентів у закидах на його адресу, а наостанок — запропонував той самий ролик переглянути.

“Друзі, сьогодні пара “політичних тварин” через своїх посіпак поширила фейк про рекламу цього відео на моєму YouTube-каналі. Райнін та Світлична не гребують нічим заради влади. Невже для вас немає нічого святого? Де тут піар Кучера? Будь ласка, подивіться це відео в пам‘ять про загиблих курсантів та офіцерів на борту АН-26Ш під Чугуєвом, і зробіть висновки”, — написав він.

Варто зазначити, що це відео за 22 години зібрало значно більше переглядів, ніж інші відео Кучера за останні дні.