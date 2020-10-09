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СБУ блокировала очередную «ботоферму», финансируемую из России

09.10.2020

СБУ блокировала деятельность «ботофермы» в Киеве, которая финансировалась из России. Ее также использовали некоторые партии для черного пиара.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Установлено, что злоумышленники использовали аппаратно-программные комплекси для создания и продвижения фейковых аккаунтов в соцсетях, в которых они распространяли неправдивую информацию для манипуляции общественным мнением накануне местных выборов. Деятельность происходила с использованием SIM-карточек украинских операторов связи. 

Также известно, что «ботоферму» использовали некоторые политические силы для черного пиара против оппонентов.

При обысках изъяли компьютерную технику и различное оборудование. Среди прочего, это GSM-шлюзы, SIM-банки и VoIP-шлюзы, а также более 6 тысяч SIM-карточек. Обнаружены черновики с данными регистрации в соцсетях.

Правоохранители проверяют причастность к деятельности ботофермы российских спецслужб. Следствие ведется по статье 258-3 (создание террористической группы или организации).

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