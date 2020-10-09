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В Одессе разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом

09.10.2020

Одесский городской совет принял решение перепрофилировать еще 90 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Еще десять дополнительных коек разместят в отделении интенсивной терапии.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Одессы.

«В городской больнице №8 состоялось выездное совещание по вопросам организации работы в условиях эпидемии COVID-19 и включение больницы в план перепрофилирования коечного фонда», — говорится в сообщении. 

В частности, местные власти обсудили план действий по обеспечению медучреждения всем необходимым для оказания медицинской помощи больным с COVID-19. Мэрия обеспечит больницу кислородом, установками криоцилиндров и разведением кислорода по палатам, а также автономным дизель-генератором.

Кроме того, медучреждение оборудуют кислородными концентраторами. Также было решено разработать «маршрут пациента» и схему зонирования помещений больницы для разделения потоков больных.

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