В Киеве автобус сбил пешехода: появилось видео (видео)

В четверг, 8 октября, около 8 часов утра, в Киеве на улице Митрополита Шептицкого произошло Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и автобуса МАЗ.

Как передает Хвиля, об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Исходя из предварительной информации, водитель автобуса МАЗ не пропустил пешехода, который переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе и совершил наезд.

Отмечается, что патрульные, которые первые прибыли на место ДТП, оказали домедицинскую помощь пострадавшей женщине.

Тем временем, инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу Днепровского района для выяснения всех обстоятельств ДТП.