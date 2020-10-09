В Киеве автобус сбил пешехода: появилось видео (видео)

В четверг, 8 октября, около 8 часов утра, в Киеве на улице Митрополита Шептицкого произошло Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и автобуса МАЗ.
Как передает Хвиля, об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
Исходя из предварительной информации, водитель автобуса МАЗ не пропустил пешехода, который переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе и совершил наезд.
Отмечается, что патрульные, которые первые прибыли на место ДТП, оказали домедицинскую помощь пострадавшей женщине.
Тем временем, инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу Днепровского района для выяснения всех обстоятельств ДТП.