У Києві неадекват нападав на перехожих та розкидував сміття, після чого спробував скоїти суїцид

На вулицях Києва у четвер ввечері помітили дивного чоловіка: він стрибав на перехожих, бігав по автомобільних дорогах, розкидував сміття та робив “розочки” з розбитих пляшок, якими потім порізав собі руки.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Зазначається, що чоловік може бути раніше судимим та мати психічні розлади або ж просто знаходитися у стані наркотичного сп’яніння.

“Перший виклик до поліції небайдужими громадянами, які не давали чувачку зовсім розійтися, був зроблений приблизно о 19:40, а після ще кількох дзвінків протягом години – екіпаж поліції вже познайомився з цим циркачем о 21:00. Нові друзі йому не сподобались, проте патрульні виявились не тільки гарними атлетами, а й нормальними психологами – переконали циркача не чинити супротив, подарували масочку, викликали “швидку” та супроводили його до лікарняного закладу для прийняття рішень щодо подальших виступів цієї зірки на київських вулицях”, – йдеться у повідомленні.