У мэра Умани Цебрия подтвердился COVID-19

Мэр Умани Александр Цебрий рассказал, что ПЦР-тест таки подтвердил у него наличие коронавируса COVID-19.

О своем диагнозе он рассказал в видеообращении к горожанам, обнародованном на Facebook, поблагодарив их за поддержку.

«Я максимально делал для того, чтобы как можно меньше людей было инфицировано. К сожалению, не уберег себя. Получил результат теста. У меня подтвердили СОVID-19, но я в надежных руках врачей нашей Уманской инфекционной больницы», – заверил мэр города на Черкасщине.

В то же время Цебрий отметил, что, несмотря на положительный результат теста, он продолжит предвыборную кампанию как кандидат на должность городского головы города Умань.

«Я в дальнейшем буду отстаивать интересы граждан, как и предыдущие пять лет! Спасибо всем за ваши теплые слова поддержки, которые получаю в личных сообщениях и звонках», – сказал он.