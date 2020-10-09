Войска России трижды атаковали ВСУ на Донбассе – штаб ООС

За прошедшие сутки, 8 октября, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Так, в районе населенного пункта Пески враг открыл огонь из стрелкового оружия, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Вблизи Опытного террористы «Л/ДНР» совершили дистанционное минирование перед украинскими позициями, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.

«Вражеские провокации не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащим, поэтому огонь в ответ не открывали», – отметили в штабе.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 9 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдалась тишина.