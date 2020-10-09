Перші ознаки туберкульозу: на що варто звертати увагу

Треба завжди бути напоготові! Якщо виявиш перші ознаки туберкульозу, варто поспішити до лікаря. Ранок у Великому Місті готовий тобі розказати усе про це захворювання. Читай нижче.
Туберкульоз – це інфекційне захворювання. Особи, які страждають на цукровий діабет, захворювання легень, хронічні бронхіти, вживають наркотичні речовини, схильні до алкоголізму, ВІЛ-інфіковані, мають збільшені ризики до туберкульозу.
Перші ознаки туберкульозу:
- Слабкість у тілі
- Зниження апетиту
- Втрата ваги
- Кашель
- Відхаркування разом з кров’ю
- Біль у грудній клітці під час дихання
- Високе потовиділення
- Підвищення температури
Мікробактерії туберкульозу потрапляють в організм людини повітряно-крапельним(пиловим) шляхом.
Ризики підхопити туберкульоз збільшуються в закритих приміщеннях, під час тривалого спілкування з особою, яка має це захворювання, а також під час вживання молочних продуктів та м’яса.
Як зменшити ризик захворювання на туберкульоз:
1.Частіше провітрюй приміщення
2. Користуйся лише власним посудом і речами для інтимної гігієни
3. Спілкуйся з особами, які вже хворі, на відстані не ближче ніж 1 метр
4. Не купуй м’ясні та молочні продукти у неперевірених місцях.
Якщо серед усіх ознак туберкульозу ти помічаєш у собі хоча б одну, негайно звернися до лікаря, і не займайся самолікуванням. Народні методи не завжди допомагають вирішити всі проблеми зі здоров’ям.