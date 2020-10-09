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В Ровно возле вокзала нашли мумифицированное тело мужчины

09.10.2020

В Ровно 8 октября неподалеку железнодорожного вокзала, рядом с новостройкой, нашли мумифицированное тело мужчины.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, его обнаружили солдаты Национальной гвардии Украины во время патрулирования территории.

«Предварительно установлено, что тело пролежало более месяца и начало мумифицироваться. Возраст – примерно 40-45 лет», – уточнил он.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Причины смерти и личность мужчины устанавливаются.

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