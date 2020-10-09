Apple вимагає від Telegram закрити канали зі «зливом» інформації про білоруських силовиків

Компанія Apple звернулась до засновника Telegram Павла Дурова з вимогою видалити три канали, на яких публікували особисті дані білоруських силовиків. В компанії стривожені, що це може «підбурювати до насильства».

Про це Дуров повідомив у власному Telegram-каналі.

«На жаль, я припускаю, що ці канали в підсумку будуть заблоковані на iOS, але залишаться доступними на інших платформах», ㅡ зазначив Дуров, додавши, що не вважає ситуацію з каналами «чорно-білою».

Американську кампанію занепокоїли канали «karatelibelarusi», «chatpartizan» та «belarusassholes». На цих каналах невідомі поширювали імена та фото білоруських силовиків, їх адреси та контакти рідні.

Однак, таким займаються не лише невідомі адміністратори, але й доволі великі ресурси. Так, Telegram-канал Nexta Live, одне з найбільших новинних джерел про протести в Білорусі, опублікував особисту інформацію тисячі силовиків. Творці каналу заявили, що отримали дані від «кібер-партизанів».