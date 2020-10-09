Новый рекорд COVID-19 в Украине: названы три очага пандемии

По состоянию на утро пятницы, 9 октября, больше всего новых случаев коронавируса (COVID-19) было обнаружено в трех регионах – на Харьковщине, в Киеве, а также в Одесской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины. Так, первое место заняла Харьковская область с суточным приростом 630 случаев, второе – столица (567), а третье – Одесская область с показателем 403 факта инфицирования

Позже эту информацию подтвердил на брифинге и министр здравоохранения Максим Степанов. Он подчеркнул, что существенный рост заболеваемости зафиксирован также на Сумщине и Днепропетровщине.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области – 630 (в том числе город Харьков – 475), Киев – 567, Одесская область – 403 случая (в том числе город Одесса – 215), Сумская область – 330 случаев, Днепропетровская область – 307», – сказал чиновник.

«Если вас не шокирует количество новых случаев коронавирусной болезни, и вы продолжаете пренебрегать правилами противоэпидемической безопасности, то я могу вас заверить, что большое количество людей, которые сегодня оказались в нашей статистике, тоже еще вчера говорили, что коронавируса не существует. Я обращаюсь к вам, уважаемые украинцы: у нас коронавирус набирает обороты. Очень важно, чтобы вы соблюдали правила новой реальности, которые установлены в Украине», – добавил он.

Степанов отметил, что спасти жизнь могут такие простые меры, как ношение масок, соблюдение дистанции и пользование антисептиками.