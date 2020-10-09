Митрополиту Андрею Шептицькому надали титул Праведника

Комітет «Саду Праведників – Ґаріво» м. Мілан визнав митрополита Андрея Шептицького Праведником, вписавши його ім’я серед «Праведників Монте Стелла».

Церемонія вручення відзнаки відбулася 7 жовтня у Саді Праведників Мілану. Про це повідомляє Секретаріат Глави УГКЦ в Римі на сайті ugcc.ua.

«Під час Другої світової війни український митрополит Андрей Шептицький прийняв у митрополичі палати та греко-католицькі монастирі сотні переслідуваних євреїв, рятуючи їх від смерті. Ризикуючи власним життям, він писав до Гітлера та Гімлера, завзято протестуючи проти винищення євреїв та забороняючи українцям брати участь у нацистських акціях», — йдеться в пергаменті відзнаки.

Для отримання відзнаки Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, делегував владику Діонісія, делегата з повними правами апостольського екзарха для українців візантійського обряду, у супроводі о. Андрія Солецького, керівника Секретаріату Глави УГКЦ в Римі, та о. Ігоря Крупи, капелана української громади м. Мілану.

Разом з митрополитом Андреєм Шептицьким асоціація «Ґаріво» надала титул Праведника іншим десятьом особам, які рятували євреїв, ризикуючи власним життям. «Згадуючи приклад цих визначних постатей, хочемо закликати міжнародну спільноту до захисту вірменського населення Нагірного Карабаху та білоруського народу, де сотні людей були арештовані у відповідь на протистояння диктатурі однієї особи», — сказав у своєму слові професор Габріеле Ніссім, президент асоціації «Ґаріво».

«Вшанування Праведників є унікальною нагодою не лише згадати минуле, а й задуматись над сьогоденням», — наголосив Ламберто Бертоле, голова Міської ради Мілану та президент Комітету гарантів Асоціації «Ґаріво». «Праведники є не лише постаттями минулого, вони є прикладом відваги та людяності для сучасних поколінь, тому пам’ять про них є для нас святим обов’язком», — наголосив Бертоле.

До присутніх також звернувся Джорджо Мортара, віцепрезидент Союзу єврейских організацій Італії. У своєму слові він зазначив, що «є дві категорії Праведників: ті, які рятували людські життя під час великих трагедій людства, як, наприклад, Голокост, і ті, які своїми вчинками у щоденному житті запобігають виникненню подібних трагедій».

Додамо, що вручення відзнаки Праведника для митрополита Андрея Шептицького відбулося у відповідь на прохання Блаженнішого Святослава. Попередньо церемонія присвоєння відзнаки мала відбутися 6 березня, але у зв’язку із запровадженням карантинних заходів була скасована. У попередніх заходах також передбачалась участь Глави УГКЦ. У своєму листі до Габріела Ніссіма, президента «Гаріво», Блаженніший Святослав висловив вдячність єврейській спільноті за «гідне визнання героїчного прикладу митрополита Андрея Шептицького в його боротьбі проти будь-якої форми приниження людської гідності та захисту людських прав, а особливо — його любові до ближнього».

«Від імені УГКЦ висловлюю асоціації «Ґаріво» слова вдячності та високого визнання за віддану працю у місії плекання живої пам’яті для виховання глобальної відповідальності», — йдеться в листі Глави УГКЦ.

Довідка:

Асоціація «Сад Праведників – Ґаріво» працює в Мілані з 1999 року та займається присвоєнням звання Праведника для людей, які під час різних геноцидів проявили моральну стійкість та людяність у порятунку осіб іншої національності, ризикуючи власним життям. З ініціативи «Ґаріво» у різних країнах світу були створені пам’ятні сади, у яких висаджуються дерева на честь Праведників людства; проведено низку ініціатив законодавчого характеру на рівні Європейського Союзу, зокрема щодо встановлення Дня Праведника; реалізовано багато просвітницьких проєктів з метою популяризації прикладу Праведників для запобігання злочинам минулого в наш час.

З ініціативи «Ґаріво» в Італії та інших країнах були засновані Сади Праведників, а у 2012 році у відповідь на ініціативу Асоціації Європейський парламент встановив Європейський день Праведника Ґаріво 6 березня. Президентом асоціації є Ґабріель Ніссім, відомий історик та автор багатьох книг про геноциди та героїчні історії окремих людей, які виявили моральну стійкість перед тоталітарними режимами.