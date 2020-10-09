Киевского экс-чиновника будут судить за незаконные выплаты 3 млн грн за авторские права

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего директора КП «Киевский институт земельных отношений», который допустил неправомерные выплаты авторского вознаграждения в течение 12 лет.

«Киевской местной прокуратурой № 10 направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора КП «Киевский институт земельных отношений» по факту служебной халатности, повлекшей ущерб на сумму свыше 3,1 млн гривен (ч. 2 ст. 367 УКУ)», — говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Установлено, что начиная с 1999 года с целью ведения Киевского городского земельного кадастра ГУ земельных ресурсов КГГА за средства городского бюджета создавалась и совершенствовалась «Автоматизированная система ведения государственного земельного кадастра». Указанная система до сих пор используется Департаментом земельных ресурсов КГГА.

При использовании этой системы в течение 12 лет физическим лицам, зарегистрировавшим за собой исключительные авторские права на программу, выплачивалось авторское вознаграждение. Однако, указанная автоматизированная система была создана во время совместной деятельности Центра государственного земельного кадастра при Государственном комитете по земельным ресурсам Украины и Киевского городского управления земельных ресурсов, указали в прокуратуре.

«В результате неправомерных выплат авторского вознаграждения коммунальному предприятию «Киевский институт земельных отношений» за указанный период нанесен материальный ущерб на более чем 3,1 миллиона гривен», — говорится в сообщении.

Для возмещения нанесенного ущерба в отношении подозреваемого заявлен гражданский иск.