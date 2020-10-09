Лилия Корнилова: Почему киргизы лишили Путина сна

4 октября в Киргизской Республике состоялись очередные парламентские выборы. По их результатам в законодательный орган страны прошли четыре политические партии: «Биримдик» («Единство») – 24,5%, «Мекеним Кыргызстан» («Моя родина Киргизия») – 23,9%, «Кыргызстан» – 8,7%, «Бутун Кыргызстан» («Единая Киргизия») – 7,1%.

Три из них связаны с действующей властью в республике и открыто исповедуют пророссийские взгляды. Ни одна из двенадцати оппозиционных политических партий, которые приняли участие в выборах, не смогла преодолеть проходной барьер.

На следующий день, 5 октября, когда Центризбирком Киргизии объявил предварительные итоги, оппозиционные партии заявили о массовых фальсификациях, подкупах голосов избирателей и нечестном подсчёте голосов. В столице Киргизии начались акции протеста, на центральную площадь Бишкека вышли несколько тысяч человек. Представители партий «Замандаш», «Мекен Ынтымагы», «Реформа», «Ыйман нуру», «Чон казат», «Ата Мекен», «Бир Бол», «Республика», «Мекенчил», «Бутун Кыргызстан», «Ордо» и «Социал-демократы» потребовали от Центризбиркома провести новые честные выборы.

Когда правоохранители начали использовать для разгона демонстрантов светошумовые гранаты и водомёты, мирный митинг перерос в беспорядки. К счастью, киргизская власть не отдала приказ открывать огонь на поражение, и у президента Киргизии нет народной крови на руках, в отличие от его украинского «коллеги» — Виктора Януковича, ныне скрывающегося от правосудия то ли в Ростовской области, то ли в Подмосковье. По данным Министерства здравоохранения Киргизии, в ходе протестов пострадало 590 человек, один погиб.

Митингующие оттеснили силовиков, захватили здания мэрии, правительства, администрации президента и парламента. Часть демонстрантов отправилась к зданию Государственного комитета нацбезопасности. Там толпа освободила из СИЗО экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, которого суд приговорил к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о коррупции, а также ряд экс-политиков из команды бывшего президента.

Утром 6 октября появилось заявление президента Киргизии о попытке незаконной смены власти: «Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть», – прокомментировал ночные события Сооронбай Жээнбеков. К слову, подобное заявление делал и Александр Лукашенко через неделю после президентских выборов в Беларуси. «… мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», – заявил он в ответ на создание координационного совета оппозиции.

Несмотря на заявление президента Киргизской Республики, Центризбирком признал итоги выборов недействительными, встав на сторону граждан. Ожидается, что новые парламентские выборы пройдут в течении двух недель. Премьер-министр, спикер парламента, губернаторы четырёх областей, мэр Бишкека и ряд других чиновников подали в отставку. С политического горизонта исчезли президент, премьер-министр и вице-премьеры, так что единственным легитимным органом в Киргизии в настоящий момент является парламент.

К слову, это не первая революция в Киргизии за последние 15 лет, и даже не вторая, а третья. Всего за сутки митингующим в Киргизии удалось достигнуть того, чего не могут второй месяц добиться белорусы — проведения новых честных выборов. Лукашенко при поддержке Путина полностью игнорирует народ в Беларуси, а киргизы требуют отставки президента и изменений в правительстве. Справедливости ради отметим, что белорусы уже 26 лет сидят под каблуком «последнего диктатора Европы», и у них просто нет политического опыта. А вот гражданское общество в Киргизии зрелое и опытное, прекрасно знает, что конкретно надо делать, и как диктовать условия.

В 1990 году президентом Киргизии стал Аскар Акаев, который был свергнут 24 марта 2005 года. На его место пришёл Курманбек Бакиев, который также ушёл с поста, несолёно хлебавши, 7 апреля 2010 года. Киргизы не смогли простить им коррупцию и семейственность и выставили вон из президентского кабинета. После Розы Отунбаевой, которая полтора года была президентом Переходного периода Киргизии, народ избрал Алмазбека Атамбаева, который в ноябре 2017 года мирно передал власть нынешнему пророссийскому президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову. Однако, судя по той скорости, с которой идёт революция, скоро в Киргизии появится новый президент, так как импичмент — вопрос времени. 7 октября парламент запустил соответствующую процедуру, и теперь дело за депутатами — они должны поддержать старт процесса, что, скорее, и сделают.

Всё то, что сейчас происходит в Киргизии, является примером для подражания в Беларуси и других постсоветских странах. С особой тревогой за происходящим наблюдают в Москве, где кипит работа над сценарием безопасного трансфера власти. 7 октября Владимиру Путину исполнилось 68 лет, так что рано или поздно ему придётся отойти от дел, передав президентский пост приёмнику. Владимиру Владимировичу хотелось бы сделать это в образе национального героя, при этом оставить в своих руках широкие полномочия, возможно, став главой Союзного государства, пользоваться преференциями и дивидендами с пожизненной гарантией неприкосновенности.

Вопрос неприкосновенности, пожалуй, самый наболевший, ведь Владимир Путин скопил достаточно миллиардов для безбедной старости, но есть шанс, что он повторит судьбу Каддафи или Пиночета и не успеет насладиться пенсией. Пример Киргизии, где Алмазбек Атамбаев передал власть Сооронбаю Жээнбекову, а тот отдал его под суд, показывает, что преемник может отправить своего предшественника в тюрьму.

Владимир Путин боится, и этот страх панический. Он скрывает от общественности даже членов своей семьи, россияне могут только догадываться о его детях и внуках. 7 октября, в день рождения Путина, в эфир вышла финальная серия проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», в которой российский президент откровенно нахамил журналисту, заочно обозвав свиньёй, в ответ на простой вопрос о детях и внуках: «Зря Вы хрюкаете, потому что… Вы же не живёте моей жизнью, и Вы не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек, когда далёк от этого, он этого просто не замечает».

Ещё один риск, который не может не видеть Москва — огонь революций в Беларуси и Киргизии может перекинуться на Россию, в которой и без того растут протестные настроения. После развала СССР и прихода к власти в РФ Владимира Путина был дан старт курсу на «собирание земель», а по сути – на «воссоединение» бывших советских республик в СССР 2.0, если не пряником, так кнутом. Но, вместо беспрепятственного поглощения постсоветских республик начался «парад цветных революций» с серьёзной антироссийской риторикой.

Это уже не первый звоночек для режима Путина. Сначала Украина, далее Беларусь и Киргизия. Но это только начало.

Нации, входившие в состав СССР, сполна вкусили и уже давно раскусили, чего стоит дружба и партнёрство с Россией. Это и экономическая, и политическая нестабильность, поощрение нарушения прав и свобод человека, а главное — полное отсутствие какого-либо развития и перспектив. События в Беларуси и Киргизии сейчас ярко подтверждают этот тезис. Те, кто имеет дело с Москвой, точнее, кому Кремль обещает или даже гарантирует обеспечить стабильность и миллиардные инвестиции, в конечном счёте скатываются в нищету. В страну, вслед за Россией, приходит кризис и разруха, ведь только это российской власти и надо — полное и контролируемое управление максимально ослабленными, а потому неспособными обеспечить свой суверенитет постсоветскими республиками, которые должны объединиться вокруг «сильной и братской» России.

В Беларуси многотысячные митинги после президентских выборов идут уже на протяжении двух месяцев — с 9 августа. После вмешательства российской стороны, а именно всесторонней помощи нелегитимному президенту Лукашенко, ситуация ещё более усугубилась. Усилились зверства против мирных демонстрантов, увеличилось количество задержаний, лишены аккредитации иностранные журналисты, пытки стали одним из основных методов устрашения. Но РФ сейчас спасает не лично Александра Григорьевича, а его режим для реализации давней мечты Путина — поглощения Беларуси и создания Союзного государства. Если до выборов Лукашенко отказывался полностью интегрироваться, то сейчас ему придётся пойти на всё для сохранения власти.

В Беларуси, как и в Киргизии нет явных или очевидных лидеров протестов — людей, которые присутствуют и координируют движение народа. Люди все делают хаотично, нет слаженности. Но киргизы чётко показали, как надо бороться за свои политические права и интересы. Все нужно делать максимально быстро и, главное, неожиданно, даже если нет лидеров. Белорусы не могут не видеть того, что происходит в Киргизии, и вполне вероятно, что совсем скоро акции протеста в Беларуси станут более осмысленными и результативными. Так называемый «парад революций» ломает планы Владимира Путина и напрямую ведёт к ослаблению сферы влияния Кремля. Это показатель того, что путинский режим уже не может удерживать даже то, что последнее столетие находилось в орбите Москвы.

Хочется отдельно отметить слова члена Центризбиркома Киргизии Гальнары Джурабаевой: «Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий». В отличии от Центризбиркома Беларуси, у киргизских коллег есть честь и совесть, они способны признать свои ошибки и имеют смелость стать на сторону народа – людей, на благо которых они работают.

Скоро увидим, чем закончатся события в Киргизии и Беларуси, но уже сейчас понятно, что киргизы лишили Путина сна.