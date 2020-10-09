Уникальное кладбище автомобилей: среди них суперкары

В каждом из мегаполисов в высокоразвитых странах есть место, куда свозят старые автомобили. Такие места даже получили свое уникальное название – «кладбище железных коней». Бывает, на автомобильные свалки попадают и абсолютно новые машины, цена которых достигает миллионов долларов. Но случается и так, что большая часть привезенных на свалку автомобилей это элитные спорткары или редкие экземпляры. Именно такой и оказалась автомобильная свалка в китайском городе Ченду.

В «кладбище» огромных размеров превратилась территория одного из автосалонов, который занимался продажей дорогих автомобилей. Прямо под открытым небом стоят премиальные автомобили. Дорогие суперкары так и не нашли своего хозяина. Большинство из них не просто в пыли и грязи, они уже начали ржаветь.

Точно неизвестно, почему бросили эти автомобили. По одной из версий, владелец автосалона часто нарушал условия поставок машин. Из-за этого, ему выдвинули обвинение в мошенничестве и он попросту разорился.

Особо ценными являются экземпляры: Audi R8, Aston Martin Vantage Roadster, Bentley Continental Flying Spur, Chevrolet Corvette и Porsche Panamera.