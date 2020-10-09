Десятки тысяч в день и очереди на кладбище: Богомолец дала страшный прогноз COVID в Украине

Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Ольга Богомолец прогнозирует 10 тысяч больных коронавирусной болезнью COVID-19 в день в ближайшие дни и последующие недели.

Об этом в четверг, 8 октября, она написала на своей странице в Facebook.

«Коллапс приближается. 10 тысяч пораженных COVID-19 в день — абсолютно реальная цифра ближайших дней и последующих недель. Цена, которая будет заплачена за безответственность власти — тысячи жизней, которые еще сегодня можно уберечь», — говорится в сообщении.

Богомолец отметила, что коек может хватить. Но, по ее мнению, не хватит рук, знаний и вовремя назначенного и правильно подведенного кислорода.

«Почему должно быть страшно? Потому что медики по всей стране просто и тихо выгорают, живя и работая в позорных условиях физического, нравственного и духовного неуважения и элементарного безденежья и нищеты. Первый признак профессионального выгорания медсестры и врача — равнодушие ко всем проблемам вокруг и к состоянию пациента также, и это равнодушие сделает невозможной качественную и своевременную медицинскую помощь», — добавляет Богомолец.

По ее мнению, необходимо:

Немедленно запретить все массовые мероприятия по всей стране. За нарушение должны быть не штрафы, а уголовная ответственность.

Немедленно вернуть учебные заведения на дистанционное обучение (школьники и студенты являются бессимптомными носителями болезни).

Ввести семейный карантин выходного дня (во время выходных позволить быть только с семьей).

«И если это будет сделано — через две недели мы сможем ожидать уменьшения темпов роста и распространения инфекции. Если это не будет сделано завтра — через две недели будет совсем другая картина. И очередь не только в больницы, а и на погребение на кладбище», — резюмировала Ольга Богомолец.