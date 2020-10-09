Иностранцы сбросили на Мосбирже 900 млрд рублей

Зарубежные инвесторы продолжают избавляться от российских активов, сбрасывая рубли и скупая валюту на Московской бирже.

По итогам сентября нерезиденты и «дочки» иностранных банков продали на МосБирже еще 88,5 млрд рублей, сообщил ЦБ в четверг в «Обзоре рисков финансовых рынков», передает Finanz.ru.

Иностранцы продают российскую валюту семь месяцев подряд. В августе они избавились от 127,1 млрд рублей, в июле — от 153,2 млрд.

В мае-июне продажи составили 76,2 млрд рублей, в апреле — 108,9 млрд рублей, а в период с 10 марта по 8 апреля — 354 млрд рублей.

Таким образом, с начала кризиса иностранные инвесторы избавились от вложений на сумму больше 900 миллиардов рублей.

Распродажи в сентябре, уронившие рубль до весенних минимумов к доллару и 4-летнего антирекорда к евро, были вызваны «нарастанием опасений инвесторов относительно мирового экономического роста и ускорения заражения коронавирусом», а также снижением мировых цен на нефть и усилением геополитических рисков, пишет ЦБ.

В целом развивающиеся рынки по итогам сентября зафиксировали приток капитала: 3,7 млрд долларов — в акции и 3,8 млрд — в облигации. Но России из этих денег не досталось ничего: иностранные инвесторы продолжили распродажу как на фондовом, так и на долговом рынке.

Из государственных облигаций нерезиденты вывели еще 58,1 млрд рублей — почти вдвое больше, чем в августе (33,9 млрд).

Иностранцы продолжали приходить на аукционы Минфина, хотя и резко снизили свое участие (до 7,6%). Однако их покупки на размещениях (63,5 млрд рублей) были компенсированы ударными распродажами на бирже.

Продолжился отток капитала из акций: за месяц нерезиденты продали бумаги российских компаний на 83,8 млрд рублей. Бегство капитала побило рекорд мартовской паники, когда фондовые индексы рухнули вместе с рублем и ценами на нефть.

Приток иностранного капитала ЦБ зафиксировал на рынке корпоративного долга. Впрочем, его объем оказался мизерным — 4,1 млрд рублей.

Все, что сбрасывали нерезиденты, подбирали российские банки, прежде всего крупные, отнесенные ЦБ к категории системно значимых.

В сентябре они приобрели 82% облигаций федерального займа на аукционах, вложили 52,1 млрд рублей в покупку акций и вместе с корпорациями продали валюту на 154,1 млрд рублей.

На фоне риска новых санкций в связи с отравлением Алексея Навального, ситуации в Беларуси и военного конфликта между Азербайджаном и Арменией по итогам третьего квартала рубль занял второе место в перечне худших валют развивающихся стран, уступив лишь турецкой лире.

Главная причина этого — геополитические риски, без них доллар мог бы стоить около 68 рублей, считает стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов.

«Ключевым событием для рубля станут президентские выборы в США в начале ноября. До них укрепление рубля вряд ли возможно, тогда как уровень 80 может быть достигнут, особенно в октябре, когда будут конвертироваться дивиденды в иностранную валюту, а также если ситуация в Карабахе продолжит ухудшаться», — отмечает Попов.

«Если выборы пройдут спокойно и роста геополитической напряженности не случится, рубль станет достаточно быстро укрепляться и приблизится к 70 к концу года», — добавляет он.