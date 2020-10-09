Бунт Сovиd-атеистов. Почему украинцев не пугают самые высокие в Европе штрафы

Маска на подбородке должна стоить нарушителю 17-34 тыс. грн, но …

Начало новой волны пандемии заставляет правительства ведущих государств не только усиливать карантинные правила, но и делать более суровым наказание за их нарушение. Граждан призывают проявлять персональную ответственность и носить маски, но только на здравый смысл никто не полагается: Сovid-атеистов наказывают монетой.

В Украине ситуация совсем иная. Наши соотечественники, несмотря на стремительный рост заболеваемости, не носят средства индивидуальной защиты или же делают это для галочки: сдвигают маску на подбородок — а это, по словам эпидемиологов, равноценно ее отсутствию.

Почему же украинцев не пугает «коронавирусная» статистика и ежедневные отчеты о десятках мертвых?



Во-первых, у наших людей срабатывает стереотип: плохое может произойти с кем угодно, кроме меня. «Человек в это верит, поэтому находит для себя оправдание, чтобы не находиться в некомфортном состоянии — а маска создает некомфортные ощущения», — отмечает в комментарии «Главкому» психолог Мария Фабрич.

«Во-вторых, надо учитывать, что украинцы — нация бунтарей. С одной стороны, это хорошо, когда речь идет об отстаивании своих прав. С другой — у нас время «включаются» нелогичные и непонятные бунты, и мы ходим без масок наперекор Министерству здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения … В нашей стране вспышка болезни соотносится с рядом других вещей: политическими интригами, экономическими, финансовыми и социальными проблемами. Поэтому мы устраиваем бунт из-за отсутствия позитива», — добавляет эксперт.

Психолог также отметила, что многих украинцев во времена СССР воспитывали бесстрашными, нечувствительными, беззаботнми по отношению к себе, обращающимися к врачу только в критические моменты. «Все это проявляется в действиях, направленных против самих себя. Это бунт безнадежности: «Я не могу ничего изменить, поэтому презираю маску и показываю, что не боюсь вируса», — резюмирует Фабрич. При этом, по ее мнению, многие из тех, кто отказывается одевать маски, на самом деле очень боятся заболеть.

Но это одна сторона проблемы. Другая заключается в неспособности нашей власти реализовать то, что она же и ввела. Наказывать за нарушение карантинных правил не получается. И вот почему …

На бумаге правительство ввело штрафы в размере 17-34 тыс. грн — к слову, это очень существенное наказание по сравнению со странами Европы. Но, как писал «Главком», в августе Конституционный суд (КС) дал свою оценку отдельным положениям «карантинных» постановлений правительства и по сути признал их противоречащими Основному закону. С тех пор местные суды начали еще с большей скоростью штамповать «оправдательные» решения.

Между тем в Европе толи ментальность другая, то ли просто хорошо работают власть и законы.

Германия

В ФРГ за отказ от ношения маски в закрытых общественных местах (например, в магазинах) в конце августа внедрили штрафы в размере € 50 (1,7 тыс. грн). Это правительственное решение не касается только одной-единственной федеральной земли: Саксонии-Анхальт.

Заметим, что в июне в Германии действовали другие правила. Штрафы там тоже были, но их размер очень отличался в зависимости от федерального региона. Наименьший штраф в регионе Баден-Вюртемберг — €15. Самый высокий — в Берлине, €500.

Носить маски нужно, чтобы не только себя уберечь, но и чтобы не платить штрафы

Кроме того, высокие штрафы налагаются на владельцев предприятий, чьи наемные работники пренебрегают масками на работе: в Баварии бизнесмен за это нарушение заплатит до €5 тыс. В регионе Райнланд-Пфальце владельцы магазинов, где кассиры или уборщики не носят защитные маски, платят €250 штрафа. Вместе с тем, наказание касается только «рецедицистов», ведь после выявления первого нарушения бизнесмен только получает предупреждение с требованием срочно исправить ситуацию.

Франция

Как и в Германии, во Франции любителей ходить без масок наказывают монетой, правда, здесь сумма штрафа выше: €135 (4,5 тыс грн). Эта норма закона действует с 19 июля. Чиновники надеются, что использование гражданами средств индивидуальной защиты поможет взять под контроль второй волне коронавируса.

Туристы во Франции должны делать селфи в масках

Но пока количество инфицированных французов еженедельно растет, и 3 октября здесь было зафиксирован очередноф антирекорд с начала эпидемии. В Париже введены дополнительные карантинные мероприятия.

Великобритания

22 сентября Великобритания усилила противоэпидемические мероприятия. Новые правила будут действовать в течение следующих полгода. В Англии вдвое подняли штрафы за игнорирование масок в публичных местах: со 100 до 200 фунтов стерлингов (7,3 тыс. грн. соответственно). Согласно новым правилам, маски должны носить сотрудники магазинов, водители и пассажиры такси а также посетители заведений сферы обслуживания (за исключением моментов, когда они едят или пьют за столом — с 24 сентября обслуживание за барными стойками запрещено). На свадьбу и похороны сейчас могут собраться не более 15 и 30 человек соответственно.

Премьер Британии Борис Джонсон, который сначала скептически относился к коронавирусной пандемии, переболел сам, подчинился общим правилам и теперь носит маски

Аналогичное наказание монетой грозит и тем, кто рискнет собраться компанией в шесть и более человек. За повторное нарушение сумма штрафа будет еще выше.

Испания

В Испании к ношению масок относятся очень серьезно, так как за нарушение можно заплатить штраф в €400 (13,4 тыс. грн). Снять маску можно только в нескольких случаях: во время купания в море или сидение за столиком заведения общественного питания. Правда, если посетитель встал из-за стола, чтобы пойти к стойке бара или в туалет, он должен одеть маску.

Кроме того, правительство страны недавно постановило: штрафы придется заплатить туристам, которые вышли за пределы территории своих отелей без масок.

Правило для туристов в Испании: вышел из отеля — надень маску

Италия

Как и другие европейские страны, Италия усилила противоэпидемические мероприятия. 2 октября власть столичного региона Лацио ввела новые правила: носить маски необходимо не только в закрытых публичных помещениях, но и на улицах. Без масок можно ходить детям до шести лет, а также взрослым во время занятий спортом.

В Лацио заставят носить маски не только в закрытых публичных помещениях, но и на улицах

Похожие ограничения работают во всех муниципалитетах страны, а штрафы за их нарушение колеблются от €400 до €1000 (13-33 тыс. грн). Губернатор Лацио Никола Дзингаретти призвал сограждан к ответственному поведению и заверил, что цель этих мер — остановить заражение, а не собрать деньги.

Польша

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в стране будет введена политика «нулевой толерантности» относительно невыполнения карантина.

«Без маски — там, где носить ее необходимо — может находиться только лицо, имеющее соответствующую медицинскую справку или другой документ, подтверждающий, что ему нельзя носить маску», — уточнил министр.

Полицейские пока не увеличивают размер штрафа за отсутствие маски: он составляет сумму до 500 злотых (3,7 тыс. грн). В случае отказа принять штраф, ходатайство о наказании будет направляться в суд, а также санитарной инспекции дополнительно заявление о совершении административного производства.

ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах существует дифференциация “масочных” штрафов: так, если житель или гость страны сдвинул маску с носа, он заплатит 1000 дирхам (7 тыс. грн), если имел наглость спустить на подбородок, то 3000 дирхам (21 тыс. грн).

Носить же маску здесь нужно: на улице, в парках, магазинах, ресторанах, в транспорте. Снять маску можно только на пляже и у бассейна.

ОАЭ: продавцы работают в масках

Турция

Турция обязала граждан и туристов носить маски в транспорте, в магазинах, в парках, на улице и даже на пляжах. Если кто-то вышел на улицу без маски, он заплатит штраф в 900 лир (3,2 тыс. грн.), Если в магазине, транспорте и т.д. — 3120 лир (более 11 тыс. грн). На территории отелей правила не действуют, однако, по данным «Главкома», туристу, который пришел в ресторан отеля без маски, могут отказать в обслуживании и не впустить в помещение.

Посетителей турецких пляжей заставили надеть маски

Израиль

В Израиле, где уже действуют штрафы за нарушение санитарных мероприятий, правительство собирается ужесточить санкции за нарушения карантинного режима. Главный координатор противодействия коронавирусу в стране профессор Рони Гамза предлагает за присутствие в общественном пространстве без защитной маски штрафовать на 1000 шекелей (7,5 тыс. грн), а не на 500 шекелей, как сейчас. Организатора массового мероприятия с нарушением запретов правительства Гамза предложил штрафовать особенно жестко — на 50 тыс. шекелей, пока — 10 тыс. шекелей (372 тыс. и 74 тыс. грн соответственно).

Наталья Сокирчук, опубликовано в издании Главком