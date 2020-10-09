Составлен список стран, из которых лучше всего ввозить в Украину авто на еврономерах

«Евробляхи» в Украине не теряют свою популярность. Автоэксперты составили список стран, откуда лучше всего привозить машины для регистрации в Украине.

Германия – одна из самых популярных стран, откуда привозят машины в Украину. Как правило, машины из ФРГ с солидным пробегом. Это обусловлено предпочтением немцем путешествовать на своем автомобиле. Также, немцы не пугает вопрос дальнего расстояния между домом и работой, часто они наматывают по 100км. в день по этому маршруту. Водители в Германии относятся к своим машинам очень бережно и следят за ними. Автомобили привезенные в Украину из Германии, преимущественно, в хорошем состоянии.

На втором месте – Франция. Водители во Франции очень часто нарушают ПДД и поэтому аварии на дорогах уже никого не удивляют. В машинах привезенных из Франции много дефектов из-за частых аварий и столкновений. Французские водители не берегут своих «железных коней» и пренебрегают техосмотром.

Автомобили привезенные в Украину из Италии часто выглядят тусклыми – так и есть. В Италии очень жаркий климат и покрытие машин просто выгорает на солнце. Но, жара имеет и свои преимущества – машины не ржавеют. Часто в итальянских автомобилях не предусмотрен подогрев сидений для базовой комплектации.

Швейцария и Швеция также попали в список. Машины из этих стран в хорошем состоянии. Автовладельцы в этих европейских странах редко экономят на ремонте.

Часто в Украину привозят машины из Литвы, Польши и Болгарии из-за непосредственной близости стран. Для автомобилей из этих стран нет конкретных характеристик. Каждый экземпляр стоит рассматривать индивидуально.