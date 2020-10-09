Секретарша нового главы таможни Павловского ездит на авто за несколько миллионов

Увидел пост Муратова про то, что после интервью его авто перестали пускать на территорию таможни. Красивая история в которую обязательно нужно подлить масла.

Вместо Муратова во двор таможни Павловский дал команду пускать его новую личную секретаршу. Зовут ее Балачка Светлана Петровна.

Ездит Светлана Петровна на новеньком Range-Rovere 2020 года номера которого внесены в базу тех авто перед которыми ворота поднимаются автоматически.

«Нове обличчя» и очень ценный для таможни кадр.

Не в пример Муратова.