В Днепре врач больницы узнал о своей коронавирусной болезни и застрелился

В Днепре выясняют обстоятельства гибели 45-летнего врача больницы имени Мечникова, тело которого с огнестрельными ранениями сегодня обнаружили в его квартире на улице Гоголя. Рядом с ним лежал пистолет.

Об этом сообщает «Днепр оперативный».

По предварительным данным, мужчина застрелился из травматического оружия, а причиной такого поступка стало заболевание коронавирусом.

На месте трагедии работает оперативно-следственная группа. Там также присутствует вдова погибшего, которая также работает в больнице имени Мечникова. По словам соседей, муж ее регулярно избивал.