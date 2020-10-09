Заместитель председателя Госэкоинспекции обогатился на 420 000 гривен

Опальный чиновник Януковиче, а ныне заместитель председателя Государственной экологической инспекции Украины Виктор Канцурак пополнил свое состояние более чем 400 000 гривен.

Об этом стало известно из существенных изменений в декларации чиновника. 5 октября Канцурак задекларировал доход от отчуждения движимого имущества в размере 421 ’тысяча гривен.

В ежегодной декларации чиновника указано только две единицы ценного движимого имущества — автомобили Toyota Camry 2008 года выпуска и Lexus NX 2015 выпуска.

Получается, что Канцурак продал один из автомобилей. Однако, Toyota стоит меньше 421 000 гривен, полученную от продажи. А стоимость Lexus намного больше. Несмотря на цену, указанную в документе в размере 590 000 гривен, авто такой модели и года выпуска стоит 700-800 тысяч гривен.

Поэтому пока неизвестно, что именно продал чиновник. Возможно, он продал незадекларированный имущество, или же наоборот, все движимое имущество «на месте», а речь идет о банальном отмывании доходов. Впрочем, мы узнаем об этом только в следующем году после представления декларации 2020 года. Но вернемся к другим данным в декларации Канцурак. Чиновник с 2005 года владеет квартирой в столице на 61,6 кв.м., а также земельным участком на 1404 кв.м. в Музычах Киево-Святошинского района Киевской области. Его жена Алена Антонюк является собственником земельного участка на 1000 кв.м. в Ясногородке Вышгородского района Киевской области и с начала 2019 арендует у отца мужа (!) квартиру в Киеве на 172,5 кв.м.

За прошлый год Канцурак заработал в Госэкоинспекции 671300 грн., А его супруга получила доход от занятия предпринимательской деятельностью в размере 1491365 гривен. Денежных активов, исходя из данных в документе, супруги не имеют. Однако в них открыто шесть счетов в украинских банках.

СМИ пишут, что во времена Януковича Канцурак был директором Департамента заповедного дела Минэкологии, которое возглавлял сначала Николай Злочевский, а затем Эдуард Ставицкий. Во время режима Януковича, в течение 2010-2014 Канцурак возглавлял Государственную службу заповедного дела (позже реорганизованную в департамент по вопросам заповедного дела Минприроды), и фактически руководил всеми национальными природными парками и заповедниками во времена прежних министров экологии Злочевского и Ставицкого.

Его руководство запомнилось большим количеством коррупционных тендерных скандалов, непрофессионализмом и фактически привело к упадку заповедной отрасли Украины. Отмечается, что на этой должности в 2011 году Канцурак входил в состав тендерного комитета министерства при закупке спутниковых снимков территории Украины в австрийской фирмы Austroplan Austrian Engineering GMBH за 49380000 грн, хотя Харьковская Национальная академия городского хозяйства предлагала эти фото за 250 тыс. грн.

При этом, указывается, что запрашиваемые Минэкологии космические съемки территории Украины уже были проведены различными мировыми структурами и находились в свободном доступе в интернете. Однако тендерный комитет под формальным предлогом отклонил заявку государственного украинского учреждения в пользу австрийской фирмы. Ответственным за проведение тендера был заместитель Канцурак по Департамента заповедного дела Игорь Иваненко. Тендерный комитет возглавлял замминистра Дмитрий Мормуль, который после Майдана стал помощником нардепа Виталия Чепиноги. По поводу космической сделки Национальное антикоррупционное бюро вело уголовное производство. По данным «Центра противодействия коррупции», Генеральная прокуратура в этой и другой деле помогла Злочевского избежать ответственности.

Громкие коррупционные уголовные производства для наших чиновников — не преграда в погоне за топ-должностями. Освобожден от Минприроды после победы Революции Достоинства, когда волна общественного возмущения стихла, в сентябре 2014 года Канцурак всплывает в Секретариате Кабмина в должности заместителя отдела, отвечающего за экологию.

А как только в Министерство экологии в 2016 году назначили Остапа Семерака, Канцурак был вновь назначен одним из трех заместителей министра. Но после огласки и возмущение общественности, через упомянутые Канцурак уголовные грехи, тогдашний премьер-министр Гройсман отстранил его от должности . Однако, Виктор Канцурак остался во власти и занял должность заместителя председателя Государственной экологической инспекции. Это стало одной из причин неэффективной и коррупционной работы ГЭИ в прошлые годы. Ужасную коррупцию в ГЭИ отмечали и Президент Украины Владимир Зеленский, и премьер-министр Алексей Гончарук, и и.о. председателя ГЭИ Егор Фирсов.

В декабре прошлого года МБО «Экология-Право-Человек» даже обратились к Президенту Украины Владимира Зеленского, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука и Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржель с требованием освободить от должности заместителя председателя Государственной экологической инспекции Украины Виктора Канцурак .

Против Канцурак, который якобы злоупотребляет своим служебным положением, также выступал коллектив Ужанского национального природного парка. Отставки Канцурак, еще когда он занимал должность заместителя министра, неоднократно требовали экологи. По данным «приспешники», Канцурак в 2000-х годах был помощником депутата «Партии регионов» Николая Лисина — бизнес-партнера Николая Злочевского. Впоследствии Канцурак имел удостоверение помощника от депутатов Константина Бондарева и Геннадия Федоряка.

Справка:

Виктор Канцурак имеет полное высшее образование, в 1999 г.. Окончил Донецкий государственный университет по специальности правоведение, в 2012 году окончил Государственную экологическую академию последипломного образования и управления по специальности экология. На государственной службе с 2004 года. Работал на руководящих должностях в Государственном комитете природных ресурсов Украины, Министерстве Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, Государственном комитете Украины по земельным ресурсам, Государственном комитете рыбного хозяйства Украины, Министерстве экологии и природных ресурсов Украины, Секретариате Кабинета Министров Украина.

Решением правительства в марте 2017 назначен на должность заместителя Председателя Государственной экологической инспекции Украины. 12.10.2019 — до 20.11.2019 Государственная экологическая инспекция Украины, и.о. Головы. 16.03.2017 — Государственная экологическая инспекция Украины, заместитель Председателя. 25.04.2016 — до 03.2017 Министерство энергетики Украины, заместитель Министра экологии и природных ресурсов Украины. 01.01.2016 — Национальная акционерная компания «УКРАГРОЛИЗИНГ», член наблюдательного совета. К 2016 году работал в Министерстве энергетики Украины — директором Департамента Министерства экологии и природных ресурсов Украины.