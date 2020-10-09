В Україні готують експериментальний препарат для лікування COVID-19

В Україні для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією готують експериментальний препарат.

Зокрема, пацієнтам з тяжкою формою будуть вводити гіперімуноглобулін, створений на основі плазми, яка містить антитіла до COVID-19

Відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів. За словами міністр охорони здоров’я Максима Степанова, в рамках реалізації експериментального проекту буде заготовлятися плазма крові з антитілами з подальшою переробкою та виробництвом імуноглобуліну. “Така плазма буде передано виробникам лікарських препаратів.

У разі успішного проходження клінічних випробувань препарат буде використовуватися для лікування осіб, хворих на COVID-19 у важкому стані”, – зазначив міністр.

Він додав, що на сьогодні клінічні випробування проходять в декількох країнах, в тому числі в США.