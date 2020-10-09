В сети всплыло показательное видео с сепаратистом Струком, который идет в мэры

В сети напомнили о видео, датированное маем 2014 года, со скандальным ексрегионалом Владимиром Струком. Тогда он поддерживал террористов «ЛНР», а ныне решил баллотироваться в мэры прифронтового города Кременная Луганской области.

Показательные кадры обнародовал пользователь Highland Freeman в Twitter, отметив, что они были сняты в городе, до сих пор остается оккупированным российскими захватчиками

«Кандидат в мэры города Кременная, прифронтового населенного пункта на Луганщине — Владимир Струк. Бывший нардеп-регионал, в 2014 году под российскими флагами организовывал» самооборону из воинов-интернационалистов «в Лутугино (сейчас это оккупированная территория)», — отметил автор сообщению .





В частности, в пропагандистском ролике Струк с «георгиевской лентой» , которую носят российские боевики «Л / ДНР», произнес антиукраинской речь перед якобы ветеранами Второй мировой войны.

«Если это будет необходимо, мы защитим свой город, свою Луганщину. Не дай Господи: только нога ступит на землю нашего Донбасса — их немедленно будет уничтожено!» — говорил сепаратисты о Вооруженных силах Украины, которые освобождали захваченные города востока.