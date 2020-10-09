Шмыгаль провел экстренное совещание с главами ОГА через COVID-19 и дал ряд поручений

Премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу, 9 октября, созвал срочное совещание с председателями областных государственных администраций и министрами из-за ситуации со стремительным распространением коронавируса в Украине.

В ней также принял участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. В правительстве выразили обеспокоенность последними рекордами по количеству новых больных COVID-19 и, как информирует пресс служба Кабмина, отныне подобные встречи там будут проходить на регулярной основе раз в неделю.

«На сегодняшний день лидером стала Харьковская область, где заболели еще 630 человек. Наибольшие темпы прироста также в Киеве и Одесской области. Зато несколько стабилизировалась ситуация в западных областях» , — прокомментировал премьер последние данные по количеству инфицированных.

Во время совещания Шмыгаль заслушал руководителей ОГА по эпидемической ситуации в областях. Кроме этого, поручил заместителю министра здравоохранения, главному государственному санитарному врачу Виктору Ляшко и руководителям ОГА поставить на личный контроль работу «коронавирусных» горячих линий .

«На их основе мы будем развивать контактные центры. Один из крупнейших приоритетов — быстрое развертывание системы обнаружения контактных лиц» , — пояснил глава правительства.

Он отметил, что на сегодня в стране остается нерешенной проблема с доплатами к заработным платам медицинским работникам за сентябрь. По его словам, состоялись выплаты почти в 160 медучреждениях в различных областях.

Главу МЗ Максима Степанова он призвал предоставить соответствующую информацию, на основе которой правительство делать представления в Офис президента для привлечения к дисциплинарной ответственности соответствующих глав ОГА .

«Будем ставить вопрос освобождения соответствующих руководителей департаментов здравоохранения. Врачи ждали денег, при том, что они были выделены. НСЗУ подписывала контракты круглосуточно и без выходных. Если люди на местах не хотят работать, будем прибегать к жестким мерам» , — заявил Шмыгаль.

Известно, что решение об усилении медицинской системы и меры реагирования на рост заболеваемости COVID-19 будут рассмотрены на заседании правительства и Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.