Лерос назвал «смотрящего» в СБУ, взявшего под контроль коррупционные потоки

Всю грязную и коррупционную работу в Службе безопасности Украины делает начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов.

Как заявил в Facebook внефракционный народный депутат Гео Лерос, Наумов направляет усилия на построение собственной коррупционной вертикали среди подчиненных сотрудников и организацию работы по вымогательству взяток от коммерческих структур за невмешательство в их хозяйственную деятельность с целью личного обогащения.

«Известно, что в Киеве Наумов через начальника киевского СБУ Олега Головаша получает от Дениса Комарницкого (главного коррупционера столицы) процент от всех бюджетных платежей, поэтому сумки в СБУ Комарницкий завозит на оперативном авто СБУ прямо во двор Службы безопасности», – отметил Лерос.

По его словам, в июле 2019 года по инициативе Наумова состоялось незаконное назначение уроженца Кривого Рога Артема Капелюхи сразу на должность начальника 1 отдела 4 управления (по противодействию контрабанде) ГУ БКОП СБУ.

«В дальнейшем Капелюха при поддержке Наумова сменил всех руководителей региональных подразделений по борьбе с контрабандой. При этом, необходимыми критериями для назначения новых руководителей были не личные и профессиональные качества, а преданность руководству», – утверждает нардеп.

Он подчеркнул, что во многих региональных управлениях СБУ на должности начальников подразделений по борьбе с контрабандой были назначены однокурсники Капелюхи.

«Новоназначенные руководители, по указанию и поддержке Капелюхи и Наумова, за 4 месяца вернули в деятельность таможни поборы, списки и черные схемы контрабандного ввоза товаров, в том числе подакцизных на таможенную территорию Украины, контрабанду наркотических средств и нелегальное изготовление водочной и табачной продукции», – рассказал Лерос.

Также Наумов выстроил устойчивую коррупционную кадровую вертикаль из приближенных к нему лиц, среди которых:

ГУ КЗЭ СБУ (начальник Трыпилко Андрей Викторович, первый заместитель Бурзак Владимир Иванович, заместитель Ращик Ростислав Адамович);

ГУ К СБУ (начальник 4 Управление ГУ К (контрабанда) Капелюха Артемий Викторович);

ДКИБ СБУ (начальник Корнийчук Алексей Александрович, заместитель Шило Артем Викторович);

ОКР СБУ (начальник Руснак Александр Васильевич);

ГСУ СБУ (и.о. начальника Швец Андрей Зиновьевич).

«С момента начала работы коррупционной кадровой вертикали, лично Наумовым налажены контакты с известными в контрабандной среде Орестом Фирманюком, Виктором Шерманом, семьей Бабичей (Бабич Евгений и Бабич Максим – отец и сын)», – подчеркнул Лерос.

По его данным, по указанию Наумова заместителем начальника ГУ КЗЭ СБУ Ращиком налажено ежемесячное получение вознаграждения за невмешательство в противоправную деятельность руководства государственных предприятий:

от руководства ГП «Укрспирт» ежемесячно поступает более 100 тыс. долларов;

от ГП «Энергоатом» ежемесячное вознаграждение около 100 тыс. долларов, передается директором по физической защите и специальной безопасности ГП «Энергоатом» Олегом Макаренко;

АО «Укртрансгаз» ежемесячно передает около 70 тыс. долларов.

«За невмешательство СБУ в тендерные закупки «Укравтодора» Ращик ежемесячно получает 1% от суммы выигранных тендеров от компаний «Автомагистраль-Юг», «Ростдорстрой», группы компаний «Онур» и других, что составляет около 3 млн долларов в месяц. Полученные средства Ращик и Трыпилко передают непосредственно Наумову», – сказал депутат.

Сам Наумов с момента своего назначения в Службу безопасности Украины уже стал фигурантом двух уголовных производств ГБР – № 42019000000001749 и № 6201910000001044.

«Заслуживает внимания также тот факт, что по указанию Наумова сотрудниками ГУ ВБ СБ Украины осуществлялось изучение оказания спонсорской помощи иностранными партнерами за период с 2014 года по настоящее время, при этом документальные материалы по указанному вопросу вывозились в неустановленном направлении за пределы СБУ. Таким образом, существует большая вероятность подтверждения информации о возможной причастности Наумова к агентурному аппарату спецслужб РФ», – подчеркнул Лерос.











