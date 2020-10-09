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Дело о пытках майнера криптовалют: ГБР подозревает уже 6 правоохранителей Николаевской полиции

09.10.2020

Государственное бюро расследований увеличило до 6 человек число подозреваемых в пытках гражданина в служебных кабинетах Николаевской полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Изначально расследование дела проводилось по статье превышение служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, в дальнейшем квалификация была изменена на пытки. 7 октября объявили подозрение еще двум фигурантам дела.

8 октября четверым подозреваемым по данному делу было вручено извещение об изменении ранее сообщенного подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 УК Украины — пытки по предварительному сговору группой лиц.

Вместе с тем было сообщено о подозрении в пытках еще двум правоохранителям, а именно временно исполняющему обязанности начальника и старшему следователю одного из отделов полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

 



 

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