Частные лаборатории будут проводить бесплатные тесты на COVID-19

На заседании Кабинета Министров Украины 9 октября правительство приняло ряд дополнительных мер по усилению борьбы с COVID-19.

В частности правительство приняло решение о выделении лабораторным центрам Минздрава 100 млн гривен на привлечение к тестированию лабораторий разных форм собственности.

«Дополнительно выделить лабораторным центрам, которые входят в сферу управления Министерства здравоохранения, бюджетные средства в сумме 100 млн грн на закупку услуг по проведению лабораторных исследований тестирований на COVID-19 методом ПЦР в заведениях здравоохранения, независимо от форм собственности. Этим актом мы добавляем частные лаборатории к процессу тестирования, чтобы это было бесплатно для граждан Украины», – заявил министр здравоохранения Максими Степанов.

Также лабцентры Минздрава получат больше 160 млн на закупку дополнительного оборудования.

«Мы определили четкие меры, направленные на усиление борьбы с коронавирусом. Будут приняты дополнительные меры для увеличения количества коек в медучреждениях, обеспеченности коек кислородом. Минздрав активизирует работу по сертификации производителей медицинского кислорода», – сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Правительство утвердило проект о выделении 572,2 млн гривен субвенций на обеспечение больниц кислородом. Минздрав поставил регионам задачу, чтобы 80% коек были им оборудованы.

«Также call-центры в регионах должны усовершенствовать работу по отслеживанию контактных лиц. Председателям ОГА поручено мобилизовать все службы и наладить координацию работы с МВД, Госпродпотребслужбой, в частности, относительно проведения массовых мероприятий, работы учреждений, где может происходить скопление людей», – сказал Шмыгаль.

Он также уточнил, что все департаменты здравоохранения на местах должны отработать четкие маршруты пациентов с COVID-19 при увеличении количества медучреждений.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что в Украине увеличат количество тестирований.

Также Кабмин проголосовал за проект, согласно которому вырастут коэффициенты для начисления платы больницам и медикам для лечения корнавируса. Чем больше будет пациентов и чем выше нагрузка на койко-места, тем больше денег получит лечебное учреждение и врачи.

Также рассмотрен проект по проведению эксперимента по заготовке плазмы крови с антителами к коронавирусу. Из нее планируется производить иммуноглобулины, которые, после успешных клинических испытаний, будут использовать в лечении тяжелых больных.

«Клинические испытания продолжаются в разных странах мира. У нас закончились испытания обычного иммуноглобулина, который показал хороший результат. Оформляются документы в Государственном экспертном центре, и мы считаем необходимым следовать таким путем», – пояснил Степанов.

Кабмин также внес в перечень товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19, лабораторное оборудование и тест-системы на антиген.

«Эти изменения позволят быстро закупать тест-системы и оборудование для диагностики в соответствии с современными тенденциями и национальными стандартами. Речь идет о тест-системах на антиген, которые только появились на рынке», – сказал Степанов.

Накануне, 9 октября, Шмыгаль провел срочное совещание с председателями областных государственных администраций и министрами из-за ситуации со стремительным распространением коронавируса в Украине. В правительстве выразили обеспокоенность последними рекордами по количеству новых больных COVID-19.