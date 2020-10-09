Дело Гандзюк: Павловский дал показания против Мангера и Левина

Ключевой свидетель по делу против организаторов и заказчиков нападения на активистку Екатерину Гандзюк, бывший помощник народного депутата Игорь Павловский на заседании Днепровского районного суда Киева дал обличительные показания против заказчиков и организаторов — председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина.

Как передает УНИАН, допрос длился около трех часов.

В частности, Павловский заявил, что слышал разговор, участником которого был Левин, в ходе которого речь шла о Гандзюк, в частности, что ее надо “проучить”, потому что она, по словам Левина, “много гавкала на Николаича (Мангера — УНИАН)”.

Также свидетель сообщил, что его как на то время помощника народного депутата от “БПП” Николая Паламарчука просили написать депутатское обращение относительно Гандзюк, однако он отказался это делать.

Кроме того, Павловский рассказал, что о самом нападении на Гандзюк он узнал 31 июля 2018 года, когда находился на отдыхе, а уже 3 или 4 августа, через несколько дней после нападения, в приемную народного депутата, где работал Павловский, забежал “взволнованный Левин” и “спросил, есть ли у нас адвокат. Мы спросили, что произошло. Он ответил: “Задержали Торбина (соорганизатор нападения на Гандзюк Сергей Торбин, который нанимал непосредственных исполнителей преступления — УНИАН)”. Мы спросили, почему нужен адвокат. “Они облили кислотой Гандзюк”, — ответил Левин. Я спросил: “Зачем?”. Левин ответил, что “мы с Николаичем заказали Екатерину Гандзюк”.

Также Павловский сообщил, что Левин попросил никому об этом не говорить.

Кроме того, он заявил, что 17 августа стал свидетелем того, как у него во дворе Левин рассчитался с исполнителями за преступление, он дал деньги Торбину, который, в свою очередь, затем распределил их между непосредственными исполнителями.

Павловский также пояснил суду, почему ранее не давал обличительных показаний против Мангера и Левина.

По словам Павловского, ему перед каждым судебным заседанием звонили неизвестные и угрожали, что если он будет свидетельствовать против Мангера, то его семья и его дочь будут иметь проблемы, и таких звонков было 5-7.

Также он рассказал, что аналогичные угрозы поступали и другим свидетелям — Щербинину и Пилипенко и последнему даже дали несколько пощечин.

Как отметил Павловский, Левин предлагал ему 20 тысяч евро за молчание.

Адвокаты Левина и Мангера на заседании суда достаточно долго допрашивали Павловского.

Они считают, что Павловский дал ложные показания под давлением прокуратуры, которая использовала его тяжелое состояние здоровья и пообещала предоставить ему лечение в следственном изоляторе СБУ, где он содержится и сегодня в рамках расследования другого уголовного производства — об организации массовых беспорядков в городе Олешки.

Допрос Павловского закончился 8 октября в 22:00.

Напомним, с Павловского сняли обвинение в причастности к нападению на Гандзюк. Ему инкриминируют неуведомление о преступлении.