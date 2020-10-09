Алина Паш сделала откровенное заявление о своей личной жизни

Украинская поп-звезда Алина Паш сделала откровенное признание о своей личной жизни. Так, недавно певица разорвала длительные отношения с французским музыкантом.
В эфире шоу «Хто зверху?» на Новом канале Алина рассказала, что на отношения с ее парнем-иностранцем повлиял карантин.
«Моя семья была в шоке, что рядом со мной не украинец, а афро-француз. Он был постарше меня и весь в татухах. А еще Джо (Джонатан Иллель) — лидер электронной группы DOP. Мы четыре года были счастливы в отношениях. Много прошли вместе. Работали, путешествовали и поддерживали друг друга», — рассказала Паш.
Но совместное времяпровождение 24/7 во время карантина из-за коронавируса повлияло на отношения артистов.
«Мы стали токсичными друг для друга. Признаюсь, что я перегорела в отношениях. Мое внимание переключилось на другого», — заинтриговала певица.
Алина говорит, что она всегда честна с людьми. Поэтому своими ощущениями и переживаниями поделилась с Джо.
«Наши отношения перешли на другой уровень. Я сейчас хочу побыть только с собой», — объяснила девушка.
: Новости Ю