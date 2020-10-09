Андрей Головачев: Об имении Ахметова, помещиках и боярской думе

«Многие СМИ сообщили, что Первый помощник Президента тайно приезжал на встречу с Ахметовым в его имении под Киевом. Рядовая информация, ничего необычного в ней нет.

Всем известно, что Зеленский и Ахметов вступили в партнерство и, по слухам, олигарх обеспечивает конвертами тех Слуг народа, которые (еще!) ориентируются на Зеленского. Интересна другая деталь. Все СМИ называют жилье Ахметова – имение», — об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Андрей Головачев, информирует UAINFO.org.

«А ведь как точно!! Не загородный дом, не дача, а именно имение.

Имение — это чисто российский феодальный термин, обозначающий земельное владение крупного помещика, владеющего большим количеством душ.

Именно таковым и является Ахметов. И не только он.

Я давно уже пишу, что Украина как была, так и осталась по своей сути феодальной страной, где главной фигурой является помещик, кем бы он официально не назывался,- губернатором, мэром, полковником СБУ, местным бандитом или депутатом-мажоритарщиком. По своим социальным функциям — это все помещики, задача которых:

— управлять по обычаям своим феодальным поместьем, пожалованным ему в управление за верную службу.

— заботиться о своих крепостных.

— вершить поместный суд.

— собирать феодальный налог и передавать его наверх.

— обеспечивать правильное голосование.

— формировать свою собственную вассально-феодальную вертикаль , раздавая места кормления в своем поместье.

Олигархи, продолжая аналогию, — это влиятельнейшие бояре, образующие боярскую думу, которая и решает, кто будет представлять, и защищать их интересы в качестве президента.

Как и во всякой боярской думе, внутри нее всегда есть группировки, которые борются за власть, а президент (у нас это слабый Царь) лавирует между этими группировками, а также между двумя геополитическими центрами, стараясь удержаться в кресле как можно дольше.

Все попытки внедрить демократию в нынешнюю помещичью Украину наивны, глупы и бесперспективны. Сначала надо пройти этап буржуазной революции, в результате которой произойдёт разделение властей и появится реальная частная собственность. А ее пока даже на горизонте не видно. Наши майданы — это пока еще не буржуазные революции, а национальные. Это крестьянские революции за право иметь своего Царя и своих национальных бояр.

Так что будут наши президенты пока ещё продолжать приезжать в имения наших бояр и обсуждать свои перспективы.

Кроме того сейчас очевидно в боярские имения стал наведываться и дворянин Разумков. Не иначе метит на место боярского Царя?», — задается вопросом Головачев.