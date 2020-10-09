Четыре международных банка увидели признаки махинаций в оффшорных компаниях, связанных с Порошенко

Пока экс-президент Украины Петр Порошенко лечится от коронавируса, над его финансовой империей сгущаются тучи.

Четыре международных банка уведомили подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) о подозрительных транзакциях связанных с Петром Порошенко оффшорных компаний. Общая сумма переводов достигает 65 миллионов долларов, как передает портал Слідство.Інфо.

В отчетах банки отмечают, что Петр Порошенко, находясь на посту президента Украины, мог участвовать в незаконных действиях по созданию оффшорных компаний, и не сообщал об этом в декларациях о доходах.

Упомянутые в FinCEN компании годами были в поле зрения украинских правоохранителей. Следователи подозревали их в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов — и чтобы узнать, кто стоит за компаниями, пытались получить доступ к банковским счетам этих фирм. Это зафиксировано в решениях украинских судов, которые исчезли из открытого реестра судебных решений, но эти документы есть в распоряжении расследователей. Петр Порошенко входит в тройку самых богатых украинцев. По версии Forbes, стоимость его активов составляет 1,4 миллиарда долларов США. При этом в начале каденции состояние Порошенко оценивались в 750 миллионов долларов.

Одним из ключевых предвыборных обещаний Порошенко было продать свой бизнес. Однако, как показали дальнейшие события, президент его не выполнил. Так, утечка документов юридической компании Mossack Fonseca, которые легли в основу международного журналистского расследования, более известного как Panama Papers, показала следующее. Вскоре после избрания президентом Порошенко создал ряд оффшорных компаний на Кипре, Британских Виргинских островах и в Нидерландах. Другое международное журналистское расследование на основе утечки документов — Paradise Papers — указало на тот факт, что пятый президент Украины в вышеперечисленных оффшорных гаванях фактически искал методы оптимизации налогов.

Порошенко и его адвокаты оспаривали умышленную минимизацию налогов и заявляли, что новосозданные компании использовались только для передачи кондитерского бизнеса президента в неподконтрольный ему «слепой траст». Однако документы FinCEN свидетельствуют о несколько ином ходе событий. Из закарпатского такси в международный бизнес 2016 год. Тарас Тарасович из закарпатского села Новое Давыдково ищет способ заработка: выставляет на продажу в интернет-магазине браслеты и женские кошельки, а еще таксует. Однажды в его машину села компания пьяных мужчин.

Они и поощрили мелкого закарпатского предпринимателя стать основателем сказочно успешного британского бизнеса. «Я сначала сказал им: если все незаконно — я не хочу этих денег, — утверждает Тарасович. — Они ответили, что это касается «очень серьезных людей».

Мужчина позволил новым знакомым использовать его паспортные данные. За это он ежемесячно в течение двух лет получал по 5 000 гривен. Так он стал основателем четырех британских компаний. Одной из них была Genesis Local Ventures (GLV). В 2017 году, через год после регистрации, компания назначила Тарасовича «лицом, которое имеет значительный контроль».

На сайте британского реестра юрлиц Тараса Тарасович до сих пор указан как «лицо, имеющее значительный контроль» над Genesis Local Ventures Международный Deutsche Bank тоже подал в FinCEN отчет о подозрительной деятельности британской оффшорной компании GLV. Подозрения финучреждения касались возможной связи фирмы с президентом Украины Петром Порошенко. Шотландская компания GLV зарегистрирована двумя юрлицами Белиза, Poramto Group и Admiral Group.

Согласно отчету банка для FinCEN, обе «связаны с президентом Порошенко». Poramto Group и Admiral Group, по данным британского бизнес-регистра Companies House, суммарно основали почти 400 компаний, а юридический адрес GLV используют десятки других фирм. Это типичные признаки компании-прокладки, основная цель которой — скрыть конечного владельца бизнеса. За девять месяцев в течение 2016-2017 годов, согласно сообщению банка, через счета GLV прошло около 60 миллионов долларов. В конце концов, банк закрыл счета компании из-за «отсутствия прозрачности».

Пятичасовой допрос Тараса Тарасовича В 2018 году в Генеральной прокуратуре его допрашивали в течение пяти часов. — Поддерживает ли он контакт с четырьмя мужчинами, которые предложили ему заработать? — Нет, — ответил Тарасович, этот контакт он потерял. — Имел ли он доступ к банковским счетам GLV? — Не имел, — только подписывал документы о создании компании. О том, известно ли ему о причастности к схеме Петра Порошенко, следователи мужчину не спросили. GLV фигурирует в уголовном производстве с конца 2017 года. Украинские прокуроры получили разрешение на доступ к документам из пяти украинских морских портов об отгрузке этой компанией зерна. Также просили суд предоставить временный доступ к имуществу компании и ее документам в двух банках Чешской Республики.

Среди информации, доступ к которой хотели получить украинские правоохранители — фамилии тех, кто стоит за компанией GLV. В ходе расследования Генеральная прокуратура установила, что группа неизвестных связана с 45 иностранными оффшорными компаниями, задействованными в схеме экспорта зерна — говорится в материалах уголовного производства. В 2019 году, 14 мая, за неделю до завершения президентской каденции Петра Порошенко, компания GLV была ликвидирована.

На адресованные экс-президенту вопросы пресс-служба партии «Европейская солидарность» ответила: «Лично Порошенко не обладает никакими оффшорными компаниями, особенно теми, которые вы» ничтоже сумняшеся «ему приписали». 23 миллиона за два месяца Петр Порошенко передал в «слепой траст» солидную долю своего бизнеса — но не все. В частности, он сохранил контроль над Международным инвестиционным банком. Согласно отчетам FinCEN о подозрительной финансовой активности, в период президентства Порошенко на счета компании Roshen в Международном инвестиционном банке поступили 1,8 миллиона долларов от компании Goldwest Investment. Зарегистрированная в Великобритании за три месяца до начала президентской каденции Порошенко компания, по документам, торгует сладостями и предоставляет транспортные услуги.

В первые два года существования Goldwest Investment декларировала нулевые доходы — а по итогам 2016 года уведомила британское правительство о транзакции на 8,6 миллиона долларов и 250 000 долларов чистой прибыли. Денежные переводы Goldwest Investment в отчете FinCEN обозначены как подозрительные. Причина? «Порошенко, вероятно, участвовал в незаконных действиях, открывая новую компанию в ходе своего президентства и не отчитываясь об этом в своей декларации», — говорится в отчете.

Другой отчет, в котором упоминается Петр Порошенко, подал Bank of New York Mellon — после проверки корреспондентских счетов эстонского Versobank. В документе говорится о том, что в 2016 году на счет Roshen в эстонском банке поступили два перевода на общую сумму 145 000 долларов от Furoleks Services LP. Зарегистрированная в Великобритании оффшорная компания имела короткую — всего три года — но яркую жизнь. В течение только двух месяцев 2016 года фирма провела транзакций более чем на 23 миллиона долларов.

Привет из Панамы Еще несколько упоминаний Петра Порошенко в FinCEN Files касаются компаний, ранее упомянутых в Panama Papers. По информации международного банка Standard Chartered, президент Петр Порошенко опосредованно владеет Intraco Management и имеет деловые связи с Linquist Services Limited. Так, в апреля 2013 года Standard Chartered подал отчет FinCEN по банковским переводам компании Linquist Services Limited на общую сумму в 30 000 долларов. Банк отметил, что Порошенко использовал эту компанию, в частности, для получения банковских займов. Следы этих операций есть в Panama Papers.

В частности, в декабре 2010 года банк Raiffeisen предоставил Roshen не менее 115 миллионов долларов США под видом займа. Обеспечивала его якобы оффшорная компания Linquist Services Limited. «Президент Порошенко использовал «обеспеченные активы» Linquist Services Limited и свою власть над Raiffeisen для получения кредитов для своей кондитерской компании Roshen», — говорится в отчете FinCEN.

Как сообщают СМИ, после упоминания сомнительных кредитов Roshen в Panama Papers австрийские органы власти начали расследование деятельности банка Raiffeisen. Другая компания, Intraco Management, согласно отчетам Standard Chartered, со 2 января 2013 года по 26 сентября 2014 года провела операций на 5,4 миллиона долларов. В течение последних трех месяцев этого периода Петр Порошенко был на посту президента Украины. Уже через год Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов начало расследование в отношении Intraco по подозрению в отмывании денег. Следователи пытались выяснить, кому принадлежит оффшорная компания. Согласно данным из судебного реестра, в 2015 году народный депутат Украины передал правоохранителям информацию о предполагаемом отмывании денег и уклонении от уплаты налогов украинских чиновников, в частности президента Порошенко. В документах содержались и данные по компании Intraco.

Однако в прокуратуре решили, что оснований открывать уголовное производство нет. В ответ на запрос Roshen сообщили журналистам, что кондитерская корпорация отношения к вышеупомянутым оффшорным компаниям не имеет. Более того, «Roshen не владеет информацией относительно того, кто является собственником перечисленных компаний». При этом корпорация признает, что с некоторыми из них вела бизнес. В частности, «компании Goldwest Investment и Furoleks Services LP, проводили расчеты за поставки кондитерских изделий, таких как шоколадные и желейные конфеты, карамель, шоколад, печенье и т.д., которые экспортировались в Туркменистан и Алжир», — заявили в пресс-службе Roshen.