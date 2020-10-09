МВД привлечет студентов к обеспечению безопасности на выборах

К обеспечению безопасности на местных выборах в Украине привлекут студентов высших учебных заведений, входящих в управление Министерства внутренних дел. Привлекут только студентов, имеющих специальное звание полиции.

Соответствующее решение приняли на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

Привлечь студентов к обеспечению безопасности было предложено Министерством внутренних дел.

«Согласно части 5 статьи 53 закона «Об образовании», согласиться с предложением МВД привлечь добытчиков образования … к мероприятиям по обеспечению публичного порядка и безопасности на избирательных участках», — говорится в решении правительства.