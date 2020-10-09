Google планирует превратить YouTube в магазин и уже тестирует технологии продаж

Каждую игрушку, гаджет и другой товар, которые пользователи видят на YouTube, скоро можно будет купить онлайн — прямо на самом видеохостинге. Превратить сайт в торговую площадку решила его материнская компания Google.

Об этом сообщает Bloomberg.

Недавно крупнейший в мире видеосайт начал предлагать авторам роликов использовать программное обеспечение YouTube для маркировки и отслеживания продуктов, представленных в видеосюжетах. Данные о товарах будут связаны с инструментами аналитики и покупок Google.

Цель состоит в том, чтобы превратить множество видео YouTube в обширный каталог товаров, которые зрители смогут просматривать, кликать и покупать напрямую. Компания также тестирует новую интеграцию со Shopify Inc. для продажи товаров через YouTube.

Представитель YouTube сказал, что компания тестирует эти функции на ограниченном количестве видеоканалов. По его словам, создатели каналом получат возможность контролировать отображаемые продукты. Компания назвала этот проект экспериментальным и отказалась сообщать другие подробности.

Этот проект может превратить YouTube из гиганта рекламы в лидера электронной коммерции, такого как Amazon и Alibaba Group Holding Ltd.

Правда, неясно, как YouTube будет получать доход от этих продаж. Однако сервис уже начал предлагать подписки для авторов и взимать 30% от этих платежей.