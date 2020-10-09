В ночь с субботы на воскресенье «ПриватБанк» остановит работу всех сервисов

Из-за плановых технических работ в ночь на воскресенье, 11 октября, «ПриватБанк» приостановит обслуживание транзакций по банковским картам, приложения «Приват24», а также терминалов и банкоматов.

Об этом в пятницу, 9 октября, информирует пресс-служба финансового учреждения.

В «ПриватБанке» заявили, что с 00:30 до 07:30 11 октября будет проводиться обновление программного обеспечения процессингового центра. Поэтому желающим не остаться без денег в ночь воскресенья лучше запастись наличными.

«В этот период временно будут недоступны транзакции по карточкам, работа Приват24 для физических лиц и для бизнеса, а также сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов» — говорится в сообщении.

Представители банка отметили, что благодаря работам, которые будут проводиться в этот период, будет улучшена работа систем и сервисов, связанных с операциям по картам.

«Готовимся, чтобы ваш шопинг во время сезонных распродаж был простым и быстрым. Простите за возможные неудобства!» — добавили в пресс-службе «ПриватБанка».