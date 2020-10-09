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Кот украл еду у хозяина прямо из-под носа

10.10.2020

Котики любят лазить по столам и брать все, что плохо лежит. Не исключением стала и эта кража, правда наглый кот полез хозяину на плечи и обокрал не стол, а вилку.

Забавное видео появилось в Инстаграм.

В ролике забавный пушистик влез к хозяину на плечи, пока тот наслаждался трапезой. Внезапно шустрый и ловкий кот схватил еду с вилки и молниеносно ее съел. Судя по глазам «жертвы ограбления», он явно в шоке.

Комментаторы ухохатываются над таким развитием событий.

«Ловкость лап и никакого мошенничества», «Лохматый отжиматель вкуснях», «Кормить надо вовремя», — пишут они.

:  Новости Ю

 

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