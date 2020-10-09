Кот украл еду у хозяина прямо из-под носа

Котики любят лазить по столам и брать все, что плохо лежит. Не исключением стала и эта кража, правда наглый кот полез хозяину на плечи и обокрал не стол, а вилку.
Забавное видео появилось в Инстаграм.
В ролике забавный пушистик влез к хозяину на плечи, пока тот наслаждался трапезой. Внезапно шустрый и ловкий кот схватил еду с вилки и молниеносно ее съел. Судя по глазам «жертвы ограбления», он явно в шоке.
Комментаторы ухохатываются над таким развитием событий.
«Ловкость лап и никакого мошенничества», «Лохматый отжиматель вкуснях», «Кормить надо вовремя», — пишут они.
: Новости Ю