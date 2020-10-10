В Болгарии произошло жуткое ДТП с украинским водителем грузовика, есть погибшие

В Болгарии, неподалеку от турецкой границы между населенными пунктами Елхово и Лесово, маршрутка врезалась в грузовик, которым управлял украинец. Погибли три человека.
Об этом в пятницу, 9 октября, передает ТСН.
По информации журналистов, в грузовую фуру, за рулем которой находился гражданин Украины, врезался микроавтобус с пассажирами. В результате столкновения погиб водитель маршрутки и двое людей находящихся в ней в момент аварии.
Пострадали 15 пассажиров, часть из них в тяжелом состоянии. Их планируется госпитализировать в медучреждение в Софии.
На данный момент обстоятельства аварии выясняют правоохранители. Предварительно, грузовик стоял в очереди на пересечение границы, когда в него врезался микроавтобус.
Видео: YouTube/ ТСН